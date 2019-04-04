زيدان: لاعبو ريال مدريد محترفون رغم افتقادنا للحافز

الخميس، 04 أبريل 2019 - 11:26

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

شدد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن من يلعب في الفريق الإسباني عليه بذل أقصى ما في وسعه حتى وإن كان تتويجه بالبطولة شبه مستحيل.

وقال زيدان عقب تلقيه أول خسارة منذ عودته لقيادة النادي الملكي:"سيحاول اللاعبون إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن. سنمضي شهورا نتحدث فيها عن أمور كثيرة".

وواصل بعد هزيمته أمام مضيفه فالنسيا بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء في الدوري الإسباني "ربما في مثل هذه المباريات نفتقد الحافز نوعا ما. لكن اللاعبين محترفون وحين يرتدون قميص ذلك النادي يعلمون أن عليهم الذهاب بعيدا ويفعلون ذلك".

أخبار متعلقة

خبر في الجول – الكاف يتجه لتغيير طريقة تصنيف منتخبات كأس الأمم.. والمستويات المتوقعة نافاس: سأترك مدريد إذا طلب مني المدرب ذلك جوارديولا مشيدا بفودين: لاعب مهم لمستقبل سيتي تقرير: ثورة قادمة في يونايتد.. سولشاير يتخلى عن 6 لاعبين

وأتم الفرنسي "هذا ليس امتحانا إطلاقا لأن هؤلاء هم لاعبو ريال مدريد. نمر بفترة معقدة. علينا أيضا أن نعيش الأوقات الصعبة، لن يغير ذلك من الأمر شيئا".

واتسع الفارق إلى 13 نقطة بين ريال مدريد ثالث الترتيب وبرشلونة المتصدر قبل آخر 8 مباريات في البطولة.

وفاز زيدان على سيلتا فيجو وويسكا فور عودته لقيادة الفريق لكنه سقط في اختبار صعب على ملعب ميستايا.

ويستضيف ريال مدريد فريق إيبار يوم السبت في الجولة 31 من الدوري.

ريال مدريد

نرشح لكم

أخر الأخبار

كم هو مقدار استفادة وكلاء اللاعبين من سوق الانتقالات في إنجلترا .. الاتحاد الإنجليزي يعلن الأرقام الرسمية 24 دقيقة | أوروبا
التظلمات لـ في الجول: استدعاء ممثلي الأهلي والزمالك للرد على تظلم رئيس الأبيض.. وتجميد عقوبته 40 دقيقة | مصر
صن داونز لـ في الجول: الأهلي؟ لا نواجه فريقا عاديا.. مناسبة احتفالية لكن سنلعب للفوز ساعة | إفريقيا
لجنة المسابقات تعلن عقوبات على الأهلي والاتحاد السكندري.. وإيقاف مختار مختار ساعة | الدوري المصري
بامبو يختار أفضل لاعب في الدوري ويصرح: مهاجم بيراميدز "ليس طبيعيا" ساعة | الدوري المصري
قائمة الزمالك - غياب كهربا وحازم وعودة عبد الله جمعة أمام حسنية أغادير 2 ساعة | إفريقيا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك