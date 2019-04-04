زيدان: لاعبو ريال مدريد محترفون رغم افتقادنا للحافز

شدد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن من يلعب في الفريق الإسباني عليه بذل أقصى ما في وسعه حتى وإن كان تتويجه بالبطولة شبه مستحيل.

وقال زيدان عقب تلقيه أول خسارة منذ عودته لقيادة النادي الملكي:"سيحاول اللاعبون إنهاء الموسم بأفضل شكل ممكن. سنمضي شهورا نتحدث فيها عن أمور كثيرة".

وواصل بعد هزيمته أمام مضيفه فالنسيا بنتيجة 2-1 يوم الأربعاء في الدوري الإسباني "ربما في مثل هذه المباريات نفتقد الحافز نوعا ما. لكن اللاعبين محترفون وحين يرتدون قميص ذلك النادي يعلمون أن عليهم الذهاب بعيدا ويفعلون ذلك".

وأتم الفرنسي "هذا ليس امتحانا إطلاقا لأن هؤلاء هم لاعبو ريال مدريد. نمر بفترة معقدة. علينا أيضا أن نعيش الأوقات الصعبة، لن يغير ذلك من الأمر شيئا".

واتسع الفارق إلى 13 نقطة بين ريال مدريد ثالث الترتيب وبرشلونة المتصدر قبل آخر 8 مباريات في البطولة.

وفاز زيدان على سيلتا فيجو وويسكا فور عودته لقيادة الفريق لكنه سقط في اختبار صعب على ملعب ميستايا.

ويستضيف ريال مدريد فريق إيبار يوم السبت في الجولة 31 من الدوري.