نافاس: سأترك مدريد إذا طلب مني المدرب ذلك

الخميس، 04 أبريل 2019 - 11:11

كتب : FilGoal

كيلور نافاس

يتمسك حارس المرمى كيلور نافاس بالاستمرار مع ريال مدريد حتى وإن لازم دكة البدلاء في مباريات كثيرة ولم يعد اللاعب الأساسي للفريق الإسباني.

كيلور نافاس

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقال الكوستاريكي عن مستقبله في تصريحات صحفية:"إذا طلب مني المدرب الرحيل سأفعل، لكني لدي عقد وحاضري في ريال مدريد. دوما سأحاول تقديم أفضل ما لدي لإقناع المدرب أنني لابد أن ألعب. لا يزال عقدي مستمرا وأريد البقاء هنا، لكن لنرى ما سيحدث. لنركز على إنهاء الموسم بشكل جيد".

واستمر نافاس البالغ عمره 32 عاما "علينا القيام بذلك من أجل شرف الشعار، لنفوز بالمباريات الثماني المتبقية. نمر بوقت صعب، لم تسر الأمور بشكل جيد مثلما كانت في بداية الموسم لكن علينا مواجهة الأمر ونأمل أن يساعدنا ذلك على التعلم من الأخطاء التي ارتكبناها هذا العام لنتمكن في السنوات المقبلة من الاستمتاع بما يستحقه هذا النادي".

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وسقط ريال مدريد بنتيجة 2-صفر يوم الأربعاء أمام مضيفه فالنسيا ليتلقى النادي أول هزيمة مع مدربه زين الدين زيدان العائد لإنقاذ الفريق بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا وتراجعه للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني.

ولعب نافاس أمام فالنسيا في اللقاء رقم 16 الذي يشارك به في الموسم الحالي. وبات الكوستاريكي الحارس البديل منذ قدوم البلجيكي تيبو كورتوا مطلع الموسم الحالي.

ويتفائل نافاس بوجود زيدان الذي أشركه في مباراتين من أصل 3 قاد فيها النادي حتى الآن.

ويستضيف ريال مدريد فريق إيبار يوم السبت في الجولة 31 من الدوري.

نافاس ريال مدريد

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