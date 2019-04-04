جوارديولا مشيدا بفودين: لاعب مهم لمستقبل سيتي

الخميس، 04 أبريل 2019 - 11:10

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - فودين

أشاد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بلاعبه فيل فودين الذي قدم أداء طيبا أمام كارديف سيتي في لقاء فاز به الأول بنتيجة 2-صفر يوم الأربعاء ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن وصيفه ليفربول.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي بعد اللقاء:"تدرب معنا في الموسم الماضي، لعب أحيانا، لكن في الموسم الحالي، في كل حصة تدريبية، كل يوم في غرفة الملابس، فرد في المجموعة مثل الجميع وهو يشعر بذلك. لذا أنا سعيد بسبب سنه الصغيرة، الأسلوب الذي يلعب به، في كل مباراة لعبها قدم مستوى طيبا. اليوم كاد يسجل هدفا أو 2".

وواصل الإسباني ثنائه على اللاعب الإنجليزي البالغ عمره 18 عاما "لاعب استثنائي، لكن في نفس الوقت الأمر ليس سهلا عليه، يلعب في نفس المركز الذي يشغله ديفيد سيلفا وكيفن دي بروين وإلكاي جوندوجان وبيرناردو سيلفا. ليس سهلا عليه ذلك، لكنه صبور ويريد أن يكون هنا ونحن سعداء بذلك، وبالتأكيد في الموسم الحالي لعب كثيرا، وأؤكد لكم أن الموسم المقبل سيلعب أكثر من الموسم الحالي. هكذا يكون النهج. إنه هادئ وفي العقد المقبل سيكون لاعبا مهما لنا".

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وشارك فودين في 24 لقاء بالموسم الحالي وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويواجه سيتي ضيفه برايتون يوم السبت في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

مانشستر سيتي جوارديولا فيل فودين

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