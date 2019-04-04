خاص سوبر اليد - خالد العوضي: الحمل الأكبر في مركز حراسة المرمى.. والحظوظ متساوية

الخميس، 04 أبريل 2019 - 11:05

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة يد - الأهلي

يرى خالد العوضي نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن الحظوظ متساوية بين فريقي الأهلي والزمالك لحسم لقاء السوبر الإفريقي.

ويلعب الزمالك والأهلي في مباراة السوبر الإفريقي لرجال كرة اليد في الثامنة من مساء اليوم الخميس بمدينة وجدة المغربية.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في السعودية بشهر أكتوبر المقبل.

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وقال خالد العوضي لـ FilGoal.com عن مواجهة السوبر: "الحمل والعبء الأكبر في مباراة اليوم سيكون على حراس المرمى".

وتابع "محمد عصام الطيار حارس الأهلي لديه جرعة قوية بعد التألق في كأس العالم مع مصر".

وشدد "وأيضا محمد علي حارس مرمى الزمالك وخبرته الكبيرة ستكون فاصلة في مباراة اليوم".

وأضاف العوضي "أتمنى التوفيق للأهلي والفوز باللقب، لكن الحظوظ متساوية تماما بين الفريقين".

ويتكرر نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك للعام الثالث على التوالي، فاز الأهلي في 2017 والزمالك هو حامل لقب النسخة الأخيرة.

وأتم العوضي تصريحاته "يجب ألا نغفل دور الخبرات في مباراة السوبر، الزمالك لديه الأحمر والأهلي يتمتع بخبرة محمد إبراهيم وإسلام حسن".

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