توخيل مازحا عن تألق فيراتي: ربما أكل شيئا مع إيطاليا

مازح توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الصحفيين حين سألوه عن تألق ماركو فيراتي الذي سجل هدفا في فوز الفريق بنتيجة 3-صفر على نانت يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس فرنسا.

بعد 58 مباراة بلا هدف أحرز فيراتي هدفا مع منتخب بلده إيطاليا في مرمى ليشتنشتاين حين فاز بنتيجة 6-صفر في تصفيات يورو 2020 ثم سجل أول هدف له في الموسم الحالي مع ناديه الفرنسي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي:"لا أعلم ما الذي يحدث معه. ربما أكل شيئا حين كان مع المنتخب. كان ضروريا اليوم لأننا افتقدنا مهاجمين كثر. أنا سعيد جدا، عادة يبحث عن التمريرة أو إرسال تمريرة حاسمة".

وضرب سان جيرمان موعدا مع ستاد رين في نهائي كأس فرنسا في 27 إبريل.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي وتتبقى له 9 مباريات يحتاج فيها إلى 5 نقاط فقط ليتوج باللقب الثاني على التوالي والثامن في تاريخه.