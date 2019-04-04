توخيل مازحا عن تألق فيراتي: ربما أكل شيئا مع إيطاليا

الخميس، 04 أبريل 2019 - 11:03

كتب : FilGoal

ماركو فيراتي

مازح توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الصحفيين حين سألوه عن تألق ماركو فيراتي الذي سجل هدفا في فوز الفريق بنتيجة 3-صفر على نانت يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس فرنسا.

بعد 58 مباراة بلا هدف أحرز فيراتي هدفا مع منتخب بلده إيطاليا في مرمى ليشتنشتاين حين فاز بنتيجة 6-صفر في تصفيات يورو 2020 ثم سجل أول هدف له في الموسم الحالي مع ناديه الفرنسي.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي:"لا أعلم ما الذي يحدث معه. ربما أكل شيئا حين كان مع المنتخب. كان ضروريا اليوم لأننا افتقدنا مهاجمين كثر. أنا سعيد جدا، عادة يبحث عن التمريرة أو إرسال تمريرة حاسمة".

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وضرب سان جيرمان موعدا مع ستاد رين في نهائي كأس فرنسا في 27 إبريل.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي وتتبقى له 9 مباريات يحتاج فيها إلى 5 نقاط فقط ليتوج باللقب الثاني على التوالي والثامن في تاريخه.

باريس سان جيرمان فيراتي

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