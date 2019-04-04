رئيس سموحة: سأنفذ أي قرار للتوأم تجاه باسم مرسي.. لم يذكر اسم الزمالك مطلقا

انتقد فرج عامر رئيس نادي سموحة، ما قاله باسم مرسي مهاجم الفريق بحق المدير الفني حسام حسن وشقيقه مدير الكرة إبراهيم حسن.

وصرح عامر عبر برنامج "نمبر وان" قائلا: "على مسؤوليتي الخاصة، حسام وإبراهيم حسن لم يذكر سيرة الزمالك في جملة مفيدة، ما قاله باسم مرسي لم يحدث".

وشدد "ما يطلبه المدير الفني ومدير الكرة سننفذه، وملتزمون بأي قرار، لقد تقاضى باسم مرسي 60% من مستحقاته، وإذا قرر الجهاز الفني أن يتدرب اللاعب مع فريق آخر، سنلتزم بالقرار في ضوء لوائح الاتحادين المصري والدولي".

وكرر رئيس النادي السكندري "الإدارة في صف الجهاز الفني، فالتلميذ لا يتجاوز في حق أستاذه واللاعب لا يتجاوز في حق مدربه، هذا مبدأ مرفوض تماما".

ووجه فرج عامر تساؤلا لمهاجم الفريق المعار من الزمالك: "لماذا نفتعل أزمة؟ التوأم نجمان كبيران ويقدران جيدا تصريحاتهما، ويعملان بمنتهى الأمانة، ومنحا كل الفرص لباسم مرسي".

واستطرد "كنا نتمنى أن يعود باسم مرسي لمستواه، لقد كان نجما كبيرا، لقد فوجئنا بتصرفه، لا نتمنى الضرر لأحد، ولم نكن نتمنى أن يحدث ذلك".

وأكد فرج عامر "طالما تواجدت في سموحة، التوأم مستمر، لدينا مبدأ عام في النادي، ما يقرره أي جهاز فني نحترمه، أي أمور إدارية قد نتناقش بها، لكن النواحي الفنية والتنظيمية والسيطرة على الفريق وما إلى ذلك،هذه مسؤولية أولى للمدير الفني ومدير الكرة".

وأتم تصريحاته "حسام حسن إضافة عن أي مدرب آخر، لقد دفع باللاعب فارس مجاهد ضمن قائمة مباراة الزمالك رغم أن عمره 16 عاما فقط، تصعيد الناشئين ومنحهم الثقة والدفع بأجيال جديدة أمر رائع، وننادي بهذه الخطوة قبل 5 أو 6 سنوات لأن سموحة به منجم من اللاعبين المميزين ونحن أولى بهم بدلا من انتقالهم للتألق مع أندية أخرى".