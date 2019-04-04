بالفيديو - تحت قيادة جاريدو.. العين يخسر بخماسية أمام الجزيرة في كلاسيكو الإمارات

تلقى فريق العين هزيمة كبيرة أمام نظيره الجزيرة بخماسية مقابل هدف في كلاسيكو الإمارات الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإماراتي.

سجل أهداف الجزيرة كل من إيرنست كوابينا أسانتي هدفين وعلي مبخوت هدفين وناصر بارازيت هدف، بينما سجل هدف العين إسماعيل أحمد.

هزيمة العين جاءت تحت قيادة خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلي والرجاء المغربي الذي تولى تدريب الفريق الإماراتي قبل أسابيع.

بهذه النتيجة توقف رصيد العين عند النقطة 38 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإماراتي، وبفارق 8 نقاط عن الشارقة المتصدر.

بينما ارتفع رصيد الجزيرة عند النقطة 37 في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن العين.