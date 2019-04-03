انتهت في إسبانيا - فالنسيا (2) (1) ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا في الجولة 30 من الدوري الإسباني، على ملعب المستايا.

ريال مدريد يمتلك 57 نقطة في المركز الثالث، بينما يمتلك فالنسيا 43 نقطة في المركز السابع.

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نهاية المباراة

ق.+90 كريم بنزيمة يسجل هدف ريال مدريد الوحيد من ضربة رأسية.

ق.84 إيزيكييل جاراي يسجل الهدف الثاني لـ فالنسيا في فريقه السابق

ق.61 رودريجو مورينو ينطلق ويخترق ويسدد بيسراه قوية تمر مباشرة بجوار القائم الأيمن لـ ريال مدريد

ق.53 كارلوس سولير يهدر فرصة الهدف الثاني لـ فالنسيا بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت على تصدٍ للحارس كيلور نافاس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 جونسالو جيديش يسجل الهدف الأول لـ فالنسيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة