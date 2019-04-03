انتهت في إسبانيا - فالنسيا (2) (1) ريال مدريد

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 21:17

كتب : FilGoal

ريال مدريد - فالنسيا

يحل ريال مدريد ضيفا على فالنسيا في الجولة 30 من الدوري الإسباني، على ملعب المستايا.

ريال مدريد يمتلك 57 نقطة في المركز الثالث، بينما يمتلك فالنسيا 43 نقطة في المركز السابع.

Filgoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هنا

أخبار متعلقة

بالفيديو - بايرن يتجنّب الإحراج أمام فريق مغمور ويهزمه 5-4 في مباراة مجنونة بكأس ألمانيا التشكيل - زيدان يعيد ثلاثي الوسط الحديدي لـ ريال مدريد أمام فالنسيا قصة أرقام سواريز التاريخية في الدوري الإسباني ومعادلته لرقم فورلان

..........................

نهاية المباراة

ق.+90 كريم بنزيمة يسجل هدف ريال مدريد الوحيد من ضربة رأسية.

ق.84 إيزيكييل جاراي يسجل الهدف الثاني لـ فالنسيا في فريقه السابق

ق.61 رودريجو مورينو ينطلق ويخترق ويسدد بيسراه قوية تمر مباشرة بجوار القائم الأيمن لـ ريال مدريد

ق.53 كارلوس سولير يهدر فرصة الهدف الثاني لـ فالنسيا بعد هجمة مرتدة سريعة انتهت على تصدٍ للحارس كيلور نافاس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.35 جونسالو جيديش يسجل الهدف الأول لـ فالنسيا بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني

نرشح لكم

أخر الأخبار

تعرف على موعد والقناة الناقلة لقمة الزمالك والأهلي في سوبر اليد 3 دقيقة | رياضات أخرى
لفظ عنصري من معلّق بي إن فرنسا.. والمحطة تعتذر 9 دقيقة | أوروبا
بالفيديو – إنتر يسحق جنوى برباعية في ليلة عودة إيكاردي.. وروما يتعادل مع فيورنتينا 12 دقيقة | أوروبا
رئيس سموحة: سأنفذ أي قرار للتوأم تجاه باسم مرسي.. لم يذكر اسم الزمالك مطلقا 22 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - تحت قيادة جاريدو.. العين يخسر بخماسية أمام الجزيرة في كلاسيكو الإمارات 35 دقيقة | الوطن العربي
باسم مرسي يرد على التوأم: لم أفتعل أي مشكلة في سموحة.. وأنا لي حق مقاضاتكما بعد سبي 38 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 الأهلي لـ في الجول: غرمنا حسين الشحات بسبب ما بدر منه أمام الاتحاد.. قرار ليس استثنائيا

قد ينال إعجابك