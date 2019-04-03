لاعب الإسماعيلي عن مباراة بيراميدز: مواجهة بـ3 نقاط.. نريد المربع الذهبي
الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 21:12
كتب : FilGoal
قال طارق طه لاعب الإسماعيلي، إن فريقه يرغب في مواصلة الانتصارات على حساب بيراميدز.
طارق طه
النادي : الإسماعيلي
الإسماعيلي تجاوز المقاولون العرب بهدفين دون رد ووصل إلى المركز السابع في الدوري المصري.
وصرّح: "لا يزال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق، أنا في بداية مشواري".
مضيفا: "أسعى للمساهمة في انتصارات الإسماعيلي بالفترة المقبلة".
وواصل: "استحققنا الانتصار على المقاولون العرب، كنا الأفضل على شوطي المباراة".
وعن المواجهة المهمة أمام بيراميدز يوم 6 أبريل المقبل: "سنخوض مباراة بيراميدز باعتبراها لا تتعدى الـ3 نقاط، نريد الانتصار لمواصلة النتائج الإيجابية".
مختتما: "نريد دخول المربع الذهبي لإسعاد جماهيرنا".
الإسماعيلي يمتلك 35 نقطة من 23 مباراة، ويفصله 7 نقاط عن المصري الرابع صاحب الـ26 مباراة.