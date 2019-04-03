لاعب الإسماعيلي عن مباراة بيراميدز: مواجهة بـ3 نقاط.. نريد المربع الذهبي

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 21:12

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

قال طارق طه لاعب الإسماعيلي، إن فريقه يرغب في مواصلة الانتصارات على حساب بيراميدز.

الإسماعيلي تجاوز المقاولون العرب بهدفين دون رد ووصل إلى المركز السابع في الدوري المصري.

وصرّح: "لا يزال لدي الكثير لأقدمه مع الفريق، أنا في بداية مشواري".

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مضيفا: "أسعى للمساهمة في انتصارات الإسماعيلي بالفترة المقبلة".

وواصل: "استحققنا الانتصار على المقاولون العرب، كنا الأفضل على شوطي المباراة".

وعن المواجهة المهمة أمام بيراميدز يوم 6 أبريل المقبل: "سنخوض مباراة بيراميدز باعتبراها لا تتعدى الـ3 نقاط، نريد الانتصار لمواصلة النتائج الإيجابية".

مختتما: "نريد دخول المربع الذهبي لإسعاد جماهيرنا".

الإسماعيلي يمتلك 35 نقطة من 23 مباراة، ويفصله 7 نقاط عن المصري الرابع صاحب الـ26 مباراة.

الإسماعيلي طارق طه الدوري المصري بيراميدز

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