التشكيل - زيدان يعيد ثلاثي الوسط الحديدي لـ ريال مدريد أمام فالنسيا

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 20:34

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بثلاثي الوسط المفضل له، في مواجهة فالنسيا على ملعب المستايا، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

المدرب الفرنسي استعان بـ كاسيميرو ولوكا مودريتش وتوني كروس، وهو الثلاثي الذي اعتمد عليه بشكل دائم في ولايته الأولى، دون أن يجتمعوا جميعا في أي من مباراتيه بولايته الثانية حتى اللحظة.

كما شهدت التشكيلة عودة كيلور نافاس لحراسة عرين ريال مدريد، مع بقاء لوكا زيدان على مقاعد البدلاء بعد ظهوره في المباراة الماضية أمام ويسكا.

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ريال مدريد يحتل المركز الثالث في الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، فيما يحتل فالنسيا المركز السادس برصيد 43 نقطة.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: ألفارو أودريوزولا - رافاييل فاران - سيرخيو راموس - مارسيلو

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: لوكاس فاسكيز - كريم بنزيمة - ماركو أسينسيو

دكة البدلاء: لوكا زيدان - خيسوس فاييخو - سيرخيو ريجيلون - داني سيبايوس - جاريث بيل - إيسكو - ماريانو دياز

تشكيل فالنسيا:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: دانييل فاس - إيزيكييل جاراي - مختار دياكابي - خوسيه لويس جايا

الوسط: كارلوس سولير - داني باريخو - جيوفري كوندوجبيا - جونسالو جيديش

الهجوم: كيفن جاميرو - رودريجو مورينو

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني

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