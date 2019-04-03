محدّث انتهت في الدوري - الزمالك (1) سموحة (0) نهاية المباراة

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 18:28

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة - فرجاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وسموحة، ضمن مباريات الجولة الـ24 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف مقابل لا شيء.

ق. 88 تبديل أخير للزمالك بدخول محمود عبد العزيز بدلا من أحمد سيد "زيزو".

ق. 77 زيزو ينفرد بالمرمى لكن يسدد بيسراه خارج مرمى أبو جبل.

ق. 77 تبديل أخير لسموحة بدخول حسام كاناريا بدلا من أحمد صبحي

ق. 73 تصويبة جيدة من إبراهيم حسن يتصدى لها أبو جبل على مرتين.

ق. 65 أحمد مصطفى "زيزو" يشارك بدلا من محمود سامي في صفوف سموحة.

ق. 65 إبراهيم حسن يشارك بدلا من كهربا بعد دقيقتين من إنذاره

ق. 56 أبو جبل يتألق ويتصدى لرأسية أوباما بعدعرضية من النقاز.

ق. 54 عرضية من زيزو تمر من الجميع وتلمس الشباك الخارجية لمرمى أبو جبل.

ق. 53 تبديل أول لسموحة بدخول عمرو بركات بدلا من أوميد أوكري.

ق. 48 تبديل اضطراري أول للزمالك بدخول حمدي النقاز بدلا من حازم إمام المصاب.

ق. 45 إصابة حازم إمام مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 37 جووووول أووول للزمالك. ساسي ينفذ الكرة بنجاح في مرمى أبو جبل.

ق. 35 ركلة جزاء للزمالك. بينية من ساسي إلى بوطيب الذي يتعرض لعرقلة داخل منطقة الجزاء من كريم يحيى يحتسبها الحكم ركلة جزاء.

ق. 20 اختراق رائع من كهربا ثم عرضية أرضية يقابلها بوطيب بلمسة بجانب المرمى.

ق. 5 عرضية من حازم إمام، يقابلها فرجاني ساسي برأسية بجانب القائم الأيسر بقليل.

ق. 2 كهربا ينفرد بالمرمى ويسدد بيسراه ضعيفة في يد أبو جبل.

بداية المباراة

في الدوري الزمالك سموحة

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