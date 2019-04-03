بالوتيللي ردا على العنصرية ضد كين: بونوتشي محظوظ أنني لم أكن هناك

انتقد ماريو بالوتيللي مهاجم منتخب إيطاليا موقف ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس وإيطاليا من العنصرية التي تعرض لها مويس كين مهاجم فريقه.

مويس كين النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وكان كين صاحب الـ19 عاما قد تعرض لهتافات عنصرية في فوز يوفنتوس على كالياري بهدفين نظيفين في الدوري الإيطالي.

وقال بالوتيللي ردا على بونوتشي "أنه محظوظ أنني لست هناك".

وبدأت القصة بهتافات عنصرية من جماهير كالياري ضد كين الذي سجل هدفا ورد على ذلك بالرقص أمام الجماهير مما زاد من هتافاتهم العنصرية.

وعقب اللقاء رد بونوتشي على ذلك قائلا "اللوم يتراوح بنسبة 50 -50 بين الجماهير وكين، ما كان على مويس استفزازهم ولم يكن المفترض رد فعل الجماهير أن يكون كذلك".

وشدد بونوتشي "نحن محترفون، علينا أن نضرب المثل وليس استفزاز أي شخص".

ورد بالوتيللي على صور مواطنه مويس كين على موقع انستجرام قائلا: "رائع يا كين، وأخبر بونوتشي أنه محظوظ لأنني لم أكن هناك".

وأتم "بدلا من الدفاع عنك يقول ذلك؟ لقد صدمت حقا، أنا أحبك يا أخي".