بعد الهبوط رسميا.. مالك فولام يعتذر لجماهير ناديه

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 16:57

كتب : FilGoal

فولام - مانشستر سيتي

فولام كان يأمل في تفادي الهزيمة فقط أمام واتفورد لتأجيل قرار الهبوط إلى الدرجة الأدنى رسميا، لكن ذلك لم يتحقق وواتفورد أمطر شباكهم برباعية مقابل هدف، ليتأكد هبوط الفريق اللندني.

فولام بات ثاني الهابطين إلى دوري الدرجة الأولى “تشامبيون شيب” رفقة صاحب أول تذكر هدرسفيلد تاون.

ومالك النادي شاهين خان اعتذر لجماهير فولام على الهبوط، رغم إنفاق الفريق 100 مليون إسترليني للتعاقد مع لاعبين جدد عقب التأهل الموسم الماضي.

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وقال خان في بيان رسمي: “كانت نتائجنا خلال الأشهر الثلاثة الماضية مثيرة للقلق بالنسبة لي ولجميع المرتبطين بنادينا”.

وأضاف “نتائج الليلة الماضية باتت رسمية، ما أعتقدنا أنه لن يكون ممكنا في أغسطس وحاولنا جاهدين علاجه وتجنبه مع مرور الموسم. بالنسبة لي، هذا يجعل اليوم أصعب يوم على الإطلاق”.

واعتذر بشكل علني “آسف لأننا خذلناكم. كان هدفنا هذا الموسم هو البناء على ما حققناه في الدرجة الأولى، والوفاء بتعهدنا بالاستثمار بكثافة في الفريق، والتأكد من أن فولام سينافس دائمًا في الدوري الممتاز، وبغض النظر عن النتيجة لا نُحبط أبدا”.

وأتم “لم يحدث هذا، ولهذا السبب فإننا نحمل أنفسنا المسؤولية. سنتخذ رد فعل ونخطط بدقة ونرد وفقا لذلك”.

وتتابع على تدريب النادي اللندني 3 مدربين خلال الموسم الجاري، في البدء كان سلافيا يانوكوفيتش الذي قادر الفريق للتأهل إلى البريمييرليج، قبل أن يرحل ويتولى الإيطالي كلاوديو رانييري المهمة خلفا له لمحاولة تدراك النتائج.

الأمور لم تتجه غلى مسار مختلف، ليتعرض الإيطالي للإقالة ويتولى المهمة سكوت باركر بشكل مؤقت، لكن الوقت كان قد أزف.

فولام الدوري الإنجليزي

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