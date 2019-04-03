خاص صالح جمعة لـ في الجول: هذا نتيجة لمجهود 4 أشهر.. وإشادة خاصة بـ رمضان صبحي

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 16:54

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الاتحاد - صالح جمعة

يرى صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عودته للمشاركة مع الأحمر بعد فترة طويلة من الغياب كنتيجة لـ”مجهود شاق” بذله طوال الـ4 أشهر الماضية، مشددا أنه لا يفكر سوى في أن يستمر بهذا المستوى.

جمعة شارك كبديل في مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري والتي حسمها الأحمر 2-0 في الدقائق الأخيرة حيث سجل الهدف الثاني من صناعة رمضان صبحي.

وقال صالح لـFilGoal.com: “عودتي والتسجيل هي نتيجة لمجهود شاق طوال الـ4 أشهر الماضية. أتدرب صباحا ومساءا وما أبذله دفع مارتين لاسارتي للإشادة بي”.

أخبار متعلقة

مؤتمر لاسارتي: خاطرت أمام الاتحاد بالتدوير بين اللاعبين.. ولن أقيم صالح بسبب الهدف بصاروخ معلول ورائعة رمضان وصالح.. الأهلي يهزم الاتحاد في الـ+90 وينتزع "صدارة مؤقتة" أحمد حسن: نتيجة القمة في صالحنا.. نستفيد بخسارة الأهلي والزمالك للنقاط

وأضاف “أعامل الحياة بشكل مختلف تماما، ومستمر في التزامي والتدريب بجدية”.

وشدد “منذ أن تولى لاسارتي المسؤولية وهو يدعمني ويشيد بي. حاليا لا أفكر سوى في الاستمرار بنفس المستوى والتحسن”.

وأكد “دائما ما أحب الظهور بشكل جيد، أعمل وأتدرب وأركز حاليا لذا كنت متأكدا من أن الله سيمنحني المقابل”.

وكذلك تحدث صالح عن هدفه ضد الاتحاد قائلا: “منذ أن مر رمضان من ثنائي الاتحاد، وأنا متأكد أنه سيمر من الثالث لذا أكملت طريقي لمنطقة الجزاء”.

وأضاف “لا أحد يختلف على إمكانيات رمضان، هو إضافة كبيرة ودائما ما نبحث عنه في الملعب لكي نستغل تلك الإمكانيات”.

وأكد صالح “المنافسة في الدوري مستمرة لآخر مباراة، أما دوري أبطال إفريقيا فلدي ثقة في الفريق وواثق أن الله سيوفقهم”.

ويذكر أن صالح غير مقيد إفريقيا مع الأهلي.

هل يدخل صالح جمعة في تشكيلك الأمثل للأهلي؟

الاتحاد السكندري الأهلي في الدوري صالح جمعة

نرشح لكم

أخر الأخبار

صن داونز: نعاين استاد السويس حاليا.. ولا نعلم شيء عن رفض الأهلي اللعب فيه 7 دقيقة | إفريقيا
بالوتيللي ردا على العنصرية ضد كين: بونوتشي محظوظ أنني لم أكن هناك 9 دقيقة | أوروبا
عامر حسين لـ في الجول: أتقدم بشكوى لأبو ريدة ضد تصريحات أعضاء اتحاد الكرة "المثيرة للمشاكل" 10 دقيقة | الدوري المصري
بعد الهبوط رسميا.. مالك فولام يعتذر لجماهير ناديه 13 دقيقة | أوروبا
العنصرية ضد مويس كين تشعل غضب يوفنتوس.. وتعليقات بونوتشي تثير الجدل 14 دقيقة | أوروبا
صالح جمعة لـ في الجول: هذا نتيجة لمجهود 4 أشهر.. وإشادة خاصة بـ رمضان صبحي 15 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة

قد ينال إعجابك