يرى صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي عودته للمشاركة مع الأحمر بعد فترة طويلة من الغياب كنتيجة لـ”مجهود شاق” بذله طوال الـ4 أشهر الماضية، مشددا أنه لا يفكر سوى في أن يستمر بهذا المستوى.

جمعة شارك كبديل في مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري والتي حسمها الأحمر 2-0 في الدقائق الأخيرة حيث سجل الهدف الثاني من صناعة رمضان صبحي.

وقال صالح لـFilGoal.com: “عودتي والتسجيل هي نتيجة لمجهود شاق طوال الـ4 أشهر الماضية. أتدرب صباحا ومساءا وما أبذله دفع مارتين لاسارتي للإشادة بي”.

وأضاف “أعامل الحياة بشكل مختلف تماما، ومستمر في التزامي والتدريب بجدية”.

وشدد “منذ أن تولى لاسارتي المسؤولية وهو يدعمني ويشيد بي. حاليا لا أفكر سوى في الاستمرار بنفس المستوى والتحسن”.

وأكد “دائما ما أحب الظهور بشكل جيد، أعمل وأتدرب وأركز حاليا لذا كنت متأكدا من أن الله سيمنحني المقابل”.

وكذلك تحدث صالح عن هدفه ضد الاتحاد قائلا: “منذ أن مر رمضان من ثنائي الاتحاد، وأنا متأكد أنه سيمر من الثالث لذا أكملت طريقي لمنطقة الجزاء”.

وأضاف “لا أحد يختلف على إمكانيات رمضان، هو إضافة كبيرة ودائما ما نبحث عنه في الملعب لكي نستغل تلك الإمكانيات”.

وأكد صالح “المنافسة في الدوري مستمرة لآخر مباراة، أما دوري أبطال إفريقيا فلدي ثقة في الفريق وواثق أن الله سيوفقهم”.

ويذكر أن صالح غير مقيد إفريقيا مع الأهلي.

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