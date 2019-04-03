مدرب الإسماعيلي: نتطلع للمربع الذهبي.. والمنافسة على الكأس "بطولة نفسها قصير"

شدد أحمد قناوي مدرب الإسماعيلي على أهمية فوز فريقه على المقاولون العرب مساء الثلاثاء في بطولة الدوري المصري.

وصرح قناوي عبر إذاعة (أون سبورت إف إم): "حصدنا 3 نقاط مهمة، فالفوز في كل مباراة أشبه بمن يجد كنزا".

وأضاف: "الفوز يدفعك للأمام ويبعدنا عن مؤخرة الجدول، وبالتالي يؤدي إلى ثقة في الأداء وإبعاد اللاعبين عن توتر النقطة وترتيب الجدول، فكلما اطمأنوا للترتيب سيكون الأداء أفضل".

وأشار مدرب الإسماعيلي: "نتطلع للمربع الذهبي في الفترة القادمة، لقد حققنا نتائج جيدة مع الفرق الكبيرة ونجيد التعامل معها".

واستدرك: "لكن اللاعبين عانوا من ضغوط، مركزنا كان خادعا، والحكم علينا لن يكون صحيحا إلا بعد خوض كل المؤجلات إضافة إلى أن الفريق يعتمد على لاعبين صغار لم تعتاد على ضغوط اللعب في مسابقتي الدوري ودوري الأبطال".

واستطرد: "نبني فريقا جديدا والأمر يحتاج لوقت، نشرك عنصرا واعدا في كل مباراة، وكسبنا وجوها جديدة مثل أحمد أيمن والضرف ومدحت فقوسة، وتحسن مركزنا في الجدول يشجعنا على الدفع بعناصر جديدة".

واختتم أحمد قناوي تصريحاته: "كأس مصر بطولة نفسها قصير عكس الدوري، ومتاحة لجميع الفرق التي تأهلت لدور الثمانية، مباراتان أو ثلاثة تؤهلك للنهائي، ونتمنى الفوز بها لأننا بعيدون عن منصات التتويج منذ فترة".

وواصل الإسماعيلي زحفه نحو المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة وبفارق 7 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع والذي خاض 3 مباريات زائدة.

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