مدرب الإسماعيلي: نتطلع للمربع الذهبي.. والمنافسة على الكأس "بطولة نفسها قصير"

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 16:50

كتب : FilGoal

محمد الشامي - الإسماعيلي

شدد أحمد قناوي مدرب الإسماعيلي على أهمية فوز فريقه على المقاولون العرب مساء الثلاثاء في بطولة الدوري المصري.

وصرح قناوي عبر إذاعة (أون سبورت إف إم): "حصدنا 3 نقاط مهمة، فالفوز في كل مباراة أشبه بمن يجد كنزا".

وأضاف: "الفوز يدفعك للأمام ويبعدنا عن مؤخرة الجدول، وبالتالي يؤدي إلى ثقة في الأداء وإبعاد اللاعبين عن توتر النقطة وترتيب الجدول، فكلما اطمأنوا للترتيب سيكون الأداء أفضل".

أخبار متعلقة

دونجا: الإسماعيلي يخوض مباريات الدوري بروح لقاءات الكؤوس رئيس الإسماعيلي: عواد سيعود في الموسم المقبل.. لا مجال للتفريط فيه مدرب حراس الإسماعيلي يجيب عن: هل يعود عواد للفريق؟

وأشار مدرب الإسماعيلي: "نتطلع للمربع الذهبي في الفترة القادمة، لقد حققنا نتائج جيدة مع الفرق الكبيرة ونجيد التعامل معها".

واستدرك: "لكن اللاعبين عانوا من ضغوط، مركزنا كان خادعا، والحكم علينا لن يكون صحيحا إلا بعد خوض كل المؤجلات إضافة إلى أن الفريق يعتمد على لاعبين صغار لم تعتاد على ضغوط اللعب في مسابقتي الدوري ودوري الأبطال".

واستطرد: "نبني فريقا جديدا والأمر يحتاج لوقت، نشرك عنصرا واعدا في كل مباراة، وكسبنا وجوها جديدة مثل أحمد أيمن والضرف ومدحت فقوسة، وتحسن مركزنا في الجدول يشجعنا على الدفع بعناصر جديدة".

واختتم أحمد قناوي تصريحاته: "كأس مصر بطولة نفسها قصير عكس الدوري، ومتاحة لجميع الفرق التي تأهلت لدور الثمانية، مباراتان أو ثلاثة تؤهلك للنهائي، ونتمنى الفوز بها لأننا بعيدون عن منصات التتويج منذ فترة".

وواصل الإسماعيلي زحفه نحو المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز السابع من 23 مباراة وبفارق 7 نقاط عن المصري صاحب المركز الرابع والذي خاض 3 مباريات زائدة.

اختر تشكيل الإسماعيلي الأمثل

الإسماعيلي في الدوري

نرشح لكم

أخر الأخبار

صن داونز: نعاين استاد السويس حاليا.. ولا نعلم شيء عن رفض الأهلي اللعب فيه 8 دقيقة | إفريقيا
بالوتيللي ردا على العنصرية ضد كين: بونوتشي محظوظ أنني لم أكن هناك 10 دقيقة | أوروبا
عامر حسين لـ في الجول: أتقدم بشكوى لأبو ريدة ضد تصريحات أعضاء اتحاد الكرة "المثيرة للمشاكل" 10 دقيقة | الدوري المصري
بعد الهبوط رسميا.. مالك فولام يعتذر لجماهير ناديه 13 دقيقة | أوروبا
العنصرية ضد مويس كين تشعل غضب يوفنتوس.. وتعليقات بونوتشي تثير الجدل 15 دقيقة | أوروبا
صالح جمعة لـ في الجول: هذا نتيجة لمجهود 4 أشهر.. وإشادة خاصة بـ رمضان صبحي 16 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 أسطورة ليفربول: صلاح سيكون سببا في تتويج مانشستر سيتي بالدوري 2 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 3 صلاح يكشف ما قاله كلوب له ويُصرح: أعتقد أن الجماهير ستحتسب الهدف لي 4 بالفيديو - رأسية صلاح في الـ+90 تشعل المنافسة.. ليفربول يهزم توتنام بصعوبة ويستعيد الصدارة

قد ينال إعجابك