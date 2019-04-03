تقرير: نقل بيليه إلى مستشفى في باريس

ذكرت الخدمة الرياضية بموقع إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن نجم الكرة البرازيلية بيليه نقل إلى مستشفى في باريس في وقت متأخر يوم الثلاثاء وأن حالته ليست خطيرة.

وأضاف الموقع أن بيليه أدخل للمستشفى "كإجراء احترازي" بعد إصابته بنزلة برد شديدة عقب حضوره لحدث اجتماعي في باريس مع اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بحسب ما نقلت رويترز.

بيليه كان قد قال في وقت سابق إنه يرى مبابي خليفته الجديد في الملاعب بعدما بات الأخيير أصغر لاعب يسجل في المونديال منذ بيليه في مونديال 1954.

"لقد فاز بكأس العالم في عمر التاسعة عشر، أما أنا فكنت في السابعة عشر فحسب. لقد قلت أنه عادل إنجازي تقريبا، يمكنه أن يصبح بيليه الجديد".

"يعتقد الكثيرون أنني لست جادا في قولي هذا، ولكنها ليست مزحة، فقط يتوجب عليه أن يفوز بكأس عالم إضافية إن أراد جعلي أكثر سعادة".

مبابي توج بمونديال روسيا 2018 رفقة الديوك وأمامه مهمة عسيرة من أجل معادلة بيليه الذي توج بثلاثة ألقاب.