علي ماهر: 3 نقاط في الدوري = اقتحام قفص الأسد

قال علي ماهر المدير الفني لإنبي إن منافسات بطولة الدوري المصري هذا الموسم صعبة للغاية.

وصرح ماهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "الدوري هذا الموسم ولا أصعب وشرس جدا، ولن يحسم اللقب أو الهبوط مبكرا، فمن يريد الفوز بثلاث نقاط أشبه بمن يدخل قفص الأسد".

وأضاف: "أشكر إدارة إنبي على التعامل باحترافية وتوفير أجواء مميزة، أحب العمل لا الكلام، والفوز الذي تحقق على الإنتاج الحربي تحقق في توقيت مهم، واللاعبون كانوا رجالا".

وأشار: "كنا الأقرب لتحقيق المكسب أمام الإسماعيلي، وحصدنا نقطة مهمة جدا، وقلت للاعبين أنهم قريبون جدا من تحقيق الفوز وهو ما حدث أمام الإنتاج".

واستطرد مدرب إنبي: "مواجهة الداخلية في الجولة القادمة من الدوري ستكون أكثر شراسة، يا قاتل أو مقتول، فهي أشبه بمواجهة إنسان لا يبقى على شيء وهو يصارع الموت".

وواصل: "تحديت مصر كلها مع الأسيوطي في تجربة ولا أروع، لقد راهن الكثيرون على هبوطه، إلا أننا نجحنا في البقاء بعروض مميزة وتم بيع النادي بيعه بمبلغ ضخم جدا، مما شجع أندية أخرى على تكرار الخطوة".

وأردف: "في بداية الموسم الجاري مع سموحة، كنت أقود الفريق للمنافسة على المركزين الثاني والثالث، إلا أنني رحلت لظروف معينة لا أريد الخوض في تفاصيلها".

وأتم علي ماهر تصريحاته: "توليت مسؤولية إنبي، والفريق يحتل المركز قبل الأخير، إلا أنني تعودت على الظروف الصعبة، والتي تظهر اللاعب أو المدرب الجيد أو الجريء أو الذي يصمم على النجاح لا أن يقفز من المركب، رغم أن رحيلي عن الفريق في أي وقت كان الأكثر راحة بالنسبة لي".