فرج عامر: حكام أجانب لمباريات سموحة حتى نهاية الدوري

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 16:44

كتب : FilGoal

فرج عامر

قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر إقامة مباريات الفريق بحكام أجانب حتى نهاية الدوري.

وبذلك يصبح سموحة ثالث فريق يطلب حكام أجانب لإدارة مبارياته بعد بيراميدز والزمالك.

وكشف فرج عامر رئيس سموحة عبر حسابه الشخصي قائلا: "مجلس إدارة نادي سموحة يقرر الاستعانة بحكام أجانب في مبارياتنا القادمة لنهاية الدوري".

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ويلعب سموحة مساء اليوم أمام الزمالك ضمن المباراة المؤجلة من الجولة 24 بتحكيم أجنبي بناء على طلب فريق الزمالك.

ويقع سموحة في المركز السادس عشر من جدول الترتيب برصيد 25 نقطة من 26 مباراة وهي المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط.

وفشل سموحة في تحقيق أي انتصار منذ الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف من 7 أكتوبر الماضي.

وخسر سموحة في أخر 5 مباريات في الدوري أخرهم أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومنذ انتصار سموحة في 7 أكتوبر لعب الفريق 17 مباراة في الدوري وفشل في تحقيق أي فوز.

وسقط سموحة في 8 مباريات بينما تعادل في تسع مباريات.

سموحة الزمالك الدوري المصري

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