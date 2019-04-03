إنبي: علي ماهر مدرب طموح.. وسيكون لنا شأن آخر الموسم المقبل

أشاد زكريا السيد نائب رئيس نادي إنبي بالمدير الفني للفريق علي ماهر بعد الفوز على الإنتاج الحربي، أمس الثلاثاء في بطولة الدوري المصري.

وقال السيد عبر البرنامج الإذاعي "كلام في الجون": "علي ماهر مدرب طموح ولكنه يحتاج للصبر خاصة بعد تغيير 9 لاعبين بين الدورين".

وأضاف: "ماهر يبذل جهدا غير عادي في التدريب والمباريات لإحداث النقلة، وعلى مسؤوليتي الفريق سيكون له شأن آخر في الموسم الجديد".

وواصل: "تنتظرنا مواجهة صعبة ضد الداخلية في الجولة القادمة، ونسعى لإعادة إنبي لمكانه، لقد عانينا في 9 مباريات، غابت فيها الانتصارات في مواجهات قوية ضد بيراميدز والأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري".

وأشار: "الفوز على الإنتاج الحربي كان مهما، لترك ذيل الترتيب والتقدم على 4 فرق بجدول الدوري رغم أن فارق النقاط ليس كبيرا".

وأتم زكريا السيد تصريحاته: "أخطاء التحكيم في مباراة إنبي والإنتاج لم تكن مؤثرة بل مجرد قرارات عكسية مثل مخالفات ورميات تماس".

وهرب إنبي من المراكز الثلاثة المؤدية للهبوط بعد تحقيق فوزه على الإنتاج إذ رفع رصيده إلى 26 نقطة.

وكان إنبي يتذيل ترتيب المسابقة قبل انطلاق المباراة برصيد 23 نقطة ليتقدم أربعة مراكز بعد الفوز على الإنتاج الحربي.