دونجا: الإسماعيلي يخوض مباريات الدوري بروح لقاءات الكؤوس

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 11:28

كتب : ياسر الشريف

الزمالك - دونجا

شدد محمود عبد العاطي دونجا لاعب وسط الإسماعيلي على أهمية المباريات المقبلة لفريقه في مسابقة الدوري وخوضها على أنها لقاءات كؤوس.

محمود دونجا

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان دونجا قد سجل في فوز الدراويش بهدفين نظيفين على المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 26 من الدوري المصري.

وقال دونجا في تصريحاته "سوف نقاتل للحفاظ على استكمال الانتصارات وإسعاد الجماهير بعد الخروج من بطولتي إفريقيا والعرب".

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وتابع لاعب وسط الإسماعيلي "نخوض المباريات المقبلة بروح لقاءات الكؤوس بسبب أهميتها لدخول المربع الذهبي".

وأضاف دونجا "ما ننظر إليه في الوقت الحالي هو الدخول في المربع الذهبي في البطولة المحلية".

ويقع الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 35 نقطة من 23 مباراة وبفارق 7 نقاط عن المصري الذي خاض 3 مباريات زائدة.

وأتم دونجا تصريحاته "نسعى لإنهاء الموسم بشكل يليق باسم وترتيب النادي الإسماعيلي العريق".

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محمود دونجا الإسماعيلي

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