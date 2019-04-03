رايولا مدافعا عن مويس كين: العنصرية تساوي الجهل.. ولا يمكن أن تكون إيطاليا وتفعل ذلك

الأربعاء، 03 أبريل 2019 - 11:21

كتب : FilGoal

مويس كين - يوفنتوس

أعرب مينو رايولا وكيل أعمال اللاعبين عن غضبه من الهتافات العنصرية التي طالت موكله مويس كين مهاجم يوفنتوس.

مويس كين

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وكان مويس كين قد تعرض لهتافات عنصرية في المباراة التي أقيمت بين يوفنتوس وكالياري وانتهت بفوز اليوفي بهدفين نظيفين سجل منهما كين هدفا.

وقال رايولا في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية: "لا يمكن أن تكون إيطالي وعنصري في نفس التوقيت".

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وشدد "بالنسبة لي العنصرية تعني الجهل، ولا أحد يمكنه أن يكون سعيدا بتلك الهتافات".

وكان بليز ماتويدي صانع ألعاب الفريق قد تعرض لهتافات عنصرية العام الماضي ووكيله رايولا أيضا.

وأضاف رايولا "أنا مع ماتويدي وكين ضد العنصرية وبالتأكيد أرفض تلك الهتافات السيئة".

وأتم تصريحاته "أنا فخور بالثنائي وبما يقدمه وسأظل داعما لهم حتى النهاية".

وخاض مويس كين 9 مباريات هذا الموسم مع يوفنتوس ونجح في تسجيل 5 أهداف وصناعة هدف وحيد.

مويس كين يوفنتوس

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