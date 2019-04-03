"الضغط الآن انتقل لهم".. الزمالك يواجه سموحة بوجه مختلف لأول مرة في الموسم

فقد الزمالك صدارة الدوري للمرة الأولى منذ عدة أشهر وذلك بعد انتصار غريمه التقليدي الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين دون رد والآن بدأت لعبة الأعصاب.

"الضغوط بالتأكيد ستنتقل للمنافس بعد تصدر الأهلي لجدول الدوري بالفوز على الاتحاد" هكذا تحدث محمد يوسف المدرب العام للأهلي عن الزمالك.

والآن كيف سيظهر الزمالك بوجهه المختلف حينما يلتقي سموحة اليوم الأربعاء؟

وتعد هذه هي أول مرة يخوض الزمالك مباراة يطمح فيها في العودة للصدارة بعدما كان يخوض مباريات الفترة السابقة من أجل الاستمرار فيها والابتعاد عن منافسيه.

ويواجه الزمالك منافسه سموحة غدا الأربعاء في ملعب بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 24 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة بعدما خاض 23 لقاء.

أما سموحة فيحتل المركز الـ16 برصيد 25 نقطة بدما خاض 26 لقاء.

ويستعرض FilGoal.com أبرز التحديات التي تواجه الزمالك ضد سموحة.

الثأر

أحد الأسباب المباشرة في فقدان الزمالك لصدارة الدوري الآن ولو بشكل مؤقت هو التعادل مع سموحة في الدور الأول إيجابيا بهدف لمثله في الجولة السابعة.

بل كان سموحة قاب قوسين أو أدنى من الانتصار لولا إهدار ياسر إبراهيم لركلة الجزاء التي أتيحت له.

ويتفوق الزمالك على سموحة تاريخيا إذ التقيا في 16 مباراة في كل البطولات فاز الفريق الأبيض في سبع لقاءات وخسر في ثلاثة وتعادلا في ستة.

وسجل الزمالك في شباك الزمالك 17 فيما استقبلت شباكه 12 هدفا.

العودة للصدارة

انتصار الزمالك تلك المرة على سموحة لن يكون بمجرد ثلاث نقاط فقط بل يعني تصدره لجدول الدوري مجددا بعد فقدانه لها بـ24 ساعة فقط.

انتصار سيعطي رسالة أن الفريق الأبيض مازال متمسكا بقوة بالمنافسة على اللقب خلال الموسم الجاري مع غريمه التقليدي الأهلي.

خاصة أن تلك المباراة تأتي قبل فترة صعبة للغاية على الزمالك ومزدحمة بالعديد من المباريات المحلية والقارية.

أما أي نتيجة أخرى فقد تبث الشك في أنفس الفريق الأبيض وستجعل الأهلي يبقى في الصدارة لحين إشعار آخر.

الاستعداد للفترة الصعبة

بعد مواجهة سموحة سينتقل الزمالك إلى الكونفدرالية من أجل ملاقاة حسنية أغادير المغربي في ذهاب ربع النهائي.

لقاء خارج الديار سيكون صعبا قبل العودة إلى مصر من أجل ملاقاة المصري ومدربه الفريق الأبيض السابق إيهاب جلال الذي طالما حقق نتائج جيدة ضد الزمالك.

وبعد المصري سيكون هناك الإسماعيلي وبيراميدز على الزمالك مواجهتهما في الدوري.

لذا فانتصار الزمالك على سموحة بالنسبة للاعبيه سيكون أمرا حتميا من أجل الاستمرار في خوض الفترة الصعبة دون ضغوط.