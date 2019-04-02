كرة طائرة - الأهلي يحقق انتصاره الثاني في بطولة إفريقيا والـ75 على التوالي

واصل فريق رجال الأهلي لكرة الطائرة انتصاراته المتتالية محققا الفوز على الأهلي الليبي ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحقق الأهلي المصري الفوز على فريق الأهلي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتقام البطولة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة وحتى 10 أبريل.

وتقدم الأهلي بشوطين 25-12 و25-17 قبل أن يعود الفريق الليبي في الشوط الثالث بـ 19-25 وحسم الأهلي المصري المباراة بالفوز 25-17 في الشوط الرابع.

وبذلك يحقق الأهلي فوزه الثاني على التوالي بعد التغلب على إنجس الإيفواري أمس الاثنين.

وحقق الأهلي فوزه الـ17 على التوالي في بطولة إفريقيا كما حافظ على انتصاراته المتتالية بـ 75 فوزا.

ويمثل مصر بجوار الأهلي فريق سموحة الذي تغلب أمس على فريق جيندارماري بثلاثة أشواط نظيفة وحصل اليوم على راحة من المباريات.

ويلعب غدا الأربعاء فريق سموحة أمام جيساجاري الرواندي بينما يحصل الأهلي على راحة.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم السبت المقبل.