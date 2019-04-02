دون رونالدو وديبالا.. يوفنتوس يهزم كالياري بثنائية ويبتعد بصدارة الدوري

غاب الثنائي كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا عن مواجهة يوفنتوس وكالياري ضمن الجولة 30 من الدوري الإيطالي، ورغم ذلك فاز البيانكونيري بثنائية نظيفة.

واصل يوفنتوس ابتعاده بصدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 81 نقطة وبفارق 18 نقطة عن نابولي الذي يلعب غدا أمام إمبولي.

وتقدم ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس للبيانكونيري في الدقيقة 22، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني أضاف مويس كين الهدف الثاني في الدقيقة 85 ليؤمن فوز البيانكونيري.

وبذلك يتجمد رصيد كالياري عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويلعب يوفنتوس يوم السبت المقبل أمام ميلان ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري الإيطالي.