طارق سليمان: تجاوزنا التعثر أمام الزمالك بالفوز على الاتحاد.. والأهم تحقيق اللقب

شدد طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي على أهمية تحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري وتجاوز التعثر أمام الزمالك.

وتغلب الأهلي على الاتحاد السكندري بهدفين نظيفين سجلهما الأحمر بعد انتهاء الوقت الأصلي.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام الزمالك يوم السبت الماضي في المباراة المؤجلة من الجولة 17 بمسابقة الدوري.

وقال طارق سليمان في تصريحات لقناة أون سبورت: "تجاوزنا الزمالك بفارق نقطة في مباراة صعبة".

وتابع سليمان "المباراة أصبحت صعبة في الشوط الثاني، لكن اللاعبون كانوا على قدر المسؤولية ونجحنا في تسجيل الأهداف بعد انتهاء الوقت الأصلي".

وشدد سليمان "ظهرت روح الأهلي في المباراة ورغم عدم وجود العديد من الفرص لكن كانت هناك رغبة قوية حتى أخر ثانية".

وأضاف مدرب حراس مرمى الأهلي "تجاوزنا التعثر أمام الزمالك بعد التعادل السلبي عقب الفوز في 9 مباريات متتالية ونجحنا بالعودة للانتصارات أمام الاتحاد".

وأوضح سليمان "الفوز أمام الاتحاد مهم جدا لكن الأهم هو تحقيق اللقب في النهاية".

وتطير بعثة الأهلي غدا الأربعاء إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل.

وقال سليمان "الفوز أمام الاتحاد السكندري منحنا ثقة قبل مواجهة صن داونز في إفريقيا".

وتابع "نسافر إلى جنوب إفريقيا بمحمد الشناوي وعلي لطفي لأن مصطفى شوبير غير مقيد".

وأتم تصريحاته "شريف إكرامي لديه مزق في السمانة وهو في المراحل الأخيرة من العلاج وعقب العودة من جنوب إفريقيا سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات".