انتهت في إسبانيا - فياريال (4) (4) برشلونة.. مباراة خارقة

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 21:22

كتب : FilGoal

جيرارد بيكيه - ليونيل ميسي - برشلونة

يحل برشلونة ضيفا على فياريال في ملعب لا سيراميكا، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

برشلونة يتصدر المسابقة برصيد 69 نقطة، فيما يحتل فياريال المركز 17 برصيد 29 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.+90 لويس سواريز يدرك التعادل في الثانية الأخيرة بتسديدة صاروخية

ق.90 ميسي يقلّص الفارق بتسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة

ق.86 بطاقة حمراء لـ ألفارو جونزاليس لاعب فياريال بعد بطاقة صفراء ثانية

ق.80 فياريال يسجّل الرابع بواسطة كارلوس باكا

ق.68 تشوكويزي يتلاعب بدفاعات برشلونة ويسدد وتير شتيجن يتصدى وترتد من العارضة

ق.62 فيسنتي إيبورا يسجل الهدف الثالث لـ فياريال

ق.61 دخول ليونيل ميسي بدلا من فيليبي كوتينيو في التغيير الأول لـ برشلونة

ق.50 هدف التعادل لـ فياريال بواسطة كارل توكو إيكامبي

بداية الشوط الثاني

ق.+45 لويس سواريز يسدد ركلة حرة مباشرة يتصدى لها أسينخو

ق.23 فياريال يقلّص الفارق بواسطة صامويل تشوكويزي

ق.16 مالكوم يسجل الهدف الثاني لـ برشلونة بضربة رأسية بعد عرضية أرتورو فيدال

ق.12 كوتينيو يسجل هدف برشلونة الأول بعد انطلاقة وعرضية من مالكوم

ق.8 تير شتيجن يتصدى لفرصة خطيرة بعد تسديدة النيجيري صامويل تشوكويزي من مسافة قريبة

ق.7 فيسنتي إيبورا يطلق رأسية لـ فياريال وتير شتيجن يتصدى

ق.3 لويس سواريز يراوغ داخل منطقة الجزاء ويسدد، لكن سيرخيو أسينخو ويخرجها إلى ركنية

بداية المباراة

لحظات على انطلاق المباراة

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