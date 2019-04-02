كرة سلة - الأهلي يهزم سموحة ويتأهل لمواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري السوبر

نجح فريق رجال السلة للنادي الأهلي في تحقيق الفوز على سموحة في المباراة الفاصلة بربع نهائي دوري السوبر للمحترفين.

وبذلك يتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك في نصف نهائي المسابقة بنظام best of 5 أي أن الفائز بثلاث مباريات يتأهل للمباراة النهائية.

وحقق فريق الأهلي الفوز على سموحة في المباراة الفاصلة بنتيجة 74-68 في لقاء مثير بين الفريقين ومتقاربة حتى الدقائق الأخيرة من الفترة الرابعة والأخيرة.

وكان سموحة قد فاز في المباراة الأولى بنتيجة 81-73 على ملعب الأهلي.

وخطف الأهلي الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 76-75 قبل أن يحسم الأحمر المباراة الفاصلة.

وبذلك يلعب الأهلي أمام الزمالك، بينما الاتحاد السكندري والجزيرة في المباراة الثانية من المربع الذهبي.