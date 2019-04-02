ماركا تتراجع وتحتسب هدف إسبانيول لـ ميسي بعد تشكيل لجنة استثنائية

تراجعت صحيفة "ماركا" الإسبانية، واحتسبت الهدف الأول لـ برشلونة في شباك إسبانيول لصالح ليونيل ميسي.

برشلونة تجاوز جاره إسبانيول بهدفين دون رد في الجولة 29 من الدوري الإسباني يوم السبت الماضي، مباراة سجّل هدفها الأول ميسي وفقا لتقرير كارلوس دل سيرو جراندي حكم المباراة وأغلب وسائل الإعلام، بينما امتلكت ماركا رأيا آخر.

الصحيفة احتسبت الهدف لـ فيكتور سانشيز لاعب إسبانيول الذي لمس الكرة برأسه أثناء اتجاهها نحو الشباك، لتعتبره ماركا قد غيّر اتجاه الكرة، وتحتسبه هدفا عكسيًا.

ميسي سجّل هدفا ثانيا في هذه المباراة، ليرفع رصيده إلى 30 هدفا في الدوري هذا الموسم وفقا لـ ماركا، و31 هدفا وفقا لبقية وسائل الإعلام.

ماركا تتراجع

الصحيفة تلقت الكثير من الانتقادات في الأيام الماضية، لتلمِح بتراجعها يوم أمس، وتنشر استفتاءً جماهيريًا عن هوية مُسجل الهدف، خرج فيه ميسي منتصرا بنسبة 78% من أصل 125 ألف مصوّت.

واليوم خرجت الصحيفة لتعلن عن احتساب الهدف لـ ميسي، وفقا لقرار لجنة استثنائية تم تشكيلها من 7 صحفيين من القسم التحريري لـ ماركا.

الصحفيون السبعة يشغلون عدة مناصب هامة في المؤسسة الصحفية العريقة، وهم: خوان إجناثيو جاياردو، جيراردو ريكيلمي، ماريو جوميز إستريلا، إيميليو كونتريراس، إيدو جارسيا، روبيرتو بالومار، فيرناندو كارنريرو.

هذه اللجنة تم تشكيلها انطلاقا من "احترام ماركا لقواعد جائزة بيتشيتشي" وفقا للصحيفة نفسها.

ليخرج التصويت لصالح ميسي بواقع 4 أصوات مقابل 3، ويُرفَع رصيد ميسي من أهداف الدوري الإسباني هذا الموسم إلى 31.

صحيفة ماركا هي الجهة المانحة لجائزة بيتشيتشي (هداف الدوري الإسباني)، وهي مُمَثل الدوري الإسباني الذي تستند عليه مؤسسة ESM المسؤولة عن إصدار ترتيب المتنافسين على الحذاء الذهبي الأوروبي.

جاياردو مدير تحرير ماركا حرص على إبلاغ ESM على تعديل الهدف واحتسابه لصالح ميسي، بعد أن أجلت المؤسسة الإعلامية الرياضية الأوروبية الإعلان عن الترتيب الأسبوعي لسباق الحذاء الذهبي، في انتظار القرار النهائي لـ ماركا.

رفْع رصيد ميسي إلى 31 هدفا يمنحه أسبقية أكبر على كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان هداف الدوري الفرنسي برصيد 27 هدفا، ليتقدّم الأرجنتيني بفارق 4 نقاط في الوقت الحالي.

ميسي ضمن بشكل كبير لقب هداف الدوري الإسباني، بسبب تفوقه على زميله لويس سواريز صاحب الـ18 هدفا بفارق 13 هدفا كاملا قبل 9 جولات فقط على نهاية المسابقة.

سوابق

تشكيل لجنة لإعادة البت في هدف بواسطة ماركا يحدث للمرة الرابعة في تاريخ الصحيفة.

حدث ذلك في السابق مع هدف أوجو سانشيز مع رايو فايكانو موسم 1993\1994، وهدف دييجو فورلان مع فياريال موسم 2004\2005، وهدف أنطوان جريزمان مع ريال سوسيداد موسم 2013\2014.

ميسي نفسه حُرم من هدف بواسطة ماركا في موسم 2012\2013 أمام أتليتك بلباو، إذ احتسبته الصحيفة لـ فيرناندو أموربيتا كهدف عكسي، مما يجعل أهداف ميسي في الدوري الإسباني أقل في سجلات ماركا عن بقية وسائل الإعلام منذ ذاك الحين.

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