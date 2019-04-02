يايا توريه: جوارديولا مدرب رائع والدليل ما فعله مع رحيم

الثلاثاء، 02 أبريل 2019 - 15:05

كتب : محرر في الجول

جوارديولا - يايا توريه

على غير العادة، قدم الإيفواري يايا توريه وصلة مديح في حق جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي.

وأشاد لاعب سيتي السابق بالتطور الذي أحدثه جوارديولا في مستوى رحيم سترلينج وسيرخيو أجويرو وكيفن دي بروين وكايل ووكر.

وقال توريه لصحيفة "ميرور": "جوارديولا مدرب كبير، فهو من النوعية التي تستطيع أن تصل بالموهبة لأفضل مستوى".

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وأوضح "رحيم أخي الصغير انضم لسيتي عندما كان مانويل بيلليجريني مدربا لكن منذ وصول جوارديولا أصبح في عالم آخر وبات متكاملا".

وأتم "جاء جوارديولا وطور رحيم كما طور أجويرو ودي بروين ووكر الذي كان لاعبا جيدا وتحول إلى مستوى آخر، جوارديولا مدرب رائع بسبب اللاعبين مثل هؤلاء".

يذكر أن توريه دخل في خلافات سابقة مع جوارديولا الذي كان مدربه في برشلونة ومانشستر سيتي.

وكانت أخر تصريحات توريه النارية ضد جوارديولا عندما قال: "جوارديولا لا يحب الأفارقة.. يريد لاعبين يقبلون يده". ( اقرأ تصريحاته )

جوارديولا توريه مانشستر سيتي

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