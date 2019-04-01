بالفيديو – الاتحاد والنصر يضربان موعدا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 22:09

كتب : FilGoal

أليكساندر بريوفيتش - رومارينيو - الاتحاد

تأهل النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه العريض على الجيل برباعية نظيفة، في استاد الملك فهد الدولي.

فهد محمد الجميعة افتتح التسجيل للنصر في الدقيقة العاشرة مستغلا هفوة دفاعية من فريق القسم الثاني.

المباراة ظلت معلقة حتى الدقيقة 73 عندما أضاف البرازيلي بيتروس ثاني أهداف العالمي بضربة رأسية.

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قبل أن يبتعد الهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله بالنتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 86.

فيما بصم زميله بيتروس على ثنائيته الشخصية بهدف رابع في الدقيقة الأخيرة بعد عمل جماعي أنيق.

النصر سيواجه الاتحاد في نصف النهائي، والذي تخطى بدوره الباطن بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة على ملعب الجوهرة المشعة.

الباطن سجّل أولا عن طريق يوسف الشامري في الدقيقة 11، قبل أن يزيد زميله كرايسان دا كروز جراح الاتحاد بهدف ثانٍ في الدقيقة 38.

الاتحاد الذي يعيش وضعا كارثيا في مسابقة الدوري لم يستسلم، وقلّص الفارق بواسطة الصربي أليكساندر بريوفيتش قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء تحصّل عليها بنفسه.

بريوفيتش ظهر مجددا في الدقيقة 58 وانقض مدركا التعادل للاتحاد، ليشتعل الملعب بجماهير العميد السعيدة.

منصور الحربي ظهر بدوره بعد 10 دقائق، وتقدَم للاتحاد للمرة الأولى في المباراة.

قبل أن يؤمّن زميله رومارينيو النتيجة بهدف رابع من صناعة بريوفيتش بعد دقيقتين.

الدقائق المجنونة وصلت إلى نهايتها في الدقيقة 74 عندما سجّل جوناتان بينيتس هدف الباطن الثالث الذي لم يجنّبه الخروج من مسابقة الكأس.

النصر والاتحاد ينضمان إلى الهلال المتأهل بدوره إلى المربع الذهبي، منتظرا الفائز من مباراة الوحدة والتعاون غدا الثلاثاء.

الاتحاد النصر كأس خادم الحرمين الشريفين

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