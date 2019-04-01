بالفيديو - رغم تألق شفيع.. الأهلي يتجاوز الفيحاء بثنائية في الدوري السعودي

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 21:51

كتب : FilGoal

الأهلي - الفيحاء

فاز الأهلي على مضيفه الفيحاء بهدفين دون رد، على استاد مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز الرياضية، بالجولة 24 من الدوري السعودي.

دجانيني تافاريس وحسين المقهوي سجلا هدفي المباراة مقاسمة بين شوطي المباراة.

ليرفع الأهلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمّد رصيد الفيحاء عند 22 نقطة في المركز 15 –قبل الأخير-.

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وشهدت المباراة غياب القائد المصري محمد عبد الشافي عن صفوف الأهلي للمباراة الثانية على التوالي.

مهند عسيري كان على وشك افتتاح التسجيل للأهلي بضربة رأسية في الدقيقة 27، إلا أنها ارتدت من عارضة الفيحاء بعد تصدي الأردني المخضرم عامر شفيع.

شفيع لم يستطع مواصلة تألقه، واهتزت شباكه في الدقيقة 39 عن طريق تافاريس بعد خروج خاطئ من مرماه.

الفيحاء رد الهجمات في الشوط الثاني وضغط على مرمى ضيفه لإدراك التعادل، إلا أن محمد العويس حارس الأهلي أبعد أكثر من هدف مؤكد أمام طيش تسديدات لاعبي الفريق المضيف.

الأهلي حاول الرد في الدقيقة 76 بهجمة بروحين، إلا أن شفيع ظهر مجددا وتصدى مرتين.

لكن المقهوي أطلق رصاصة الرحمة على الفيحاء بهدف ثانٍ للأهلي في الدقيقة 88، بعد هجمة مرتدة سريعة قادها سلمان المؤشر.

الأهلي الفيحاء الدوري السعودي

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