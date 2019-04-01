خاص أحمد جمعة لـ في الجول عن إصابته: أفضل الجراحة وأخضع لها خلال أيام

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 16:14

كتب : أيمن عيد

أحمد جمعة لاعب المصري

كشف أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي عن تفضيله إجراء جراحة بعد تعرضه لقطع جزئي في غضروف الركبة.

وتعرض جمعة للإصابة مع فريقه السعودي أُحد والذي كان يلعب له معارا من المصري.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "فضلت إجراء جراحة غضروف الركبة بدلا من الاعتماد على التأهيل الطبي والبدني كما نصحني البعض".

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وأوضح "قراري سببه أنني أريد الاطمئنان على تخلصي من الإصابة بشكل كامل بعدما إنهاء التعاقد مع أحد وعدم وجود سبب للاستعجال".

ثم أتم "سأحضر إلى القاهرة نهاية الاسبوع الجاري بعد إنهاء متعلاقاتي فى السعودية، وبعدها أخضع للجراحة فى مستشفى في القاهرة".

ويتحمل النادي المصري تكاليف العلاج، بعدما فسخ أُحد تعاقده مع اللاعب.

وكان أحمد جمعة انضم إلى صفوف أُحد في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من صفوف المصري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري.

وشارك أحمد جمعة مع أُحد في ست مباريات منذ انضمامه لصفوف الفريق وسجل خلالهم هدفا وحيدا فقط ولم يصنع.

أحمد جمعة المصري في الدوري

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