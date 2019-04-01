خاص المصري لـ في الجول: نلجأ للفيفا من أجل إلغاء عقوبة مباراة فيتا المعروف في القارة بإثارته للمشاكل

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 16:01

كتب : أيمن عيد

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كشف علي الطرابيلي أمين الصندوق في النادي المصري البورسعيدي عن التقدم بالتماس للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل إلغاء العقوبة الموقعة عليه على خلفية أحداث مواجهة فيتا كلوب في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" غرم المصري 100 ألف دولار بداعي إثارة الشغب بعد الخسارة من فيتا كلوب 4-0 في إياب نصف نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال الطرابيلي لـFilGoal.com: "قدمنا التماسا إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم نطلب فيه إلغاء عقوبة ١٠٠ ألف دولار التى أقرها الكاف، والخطوة جاءت بعدما رفض الكاف محاولاتنا لإلغاء العقوبة".

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وأوضح "تم خصم المبلغ من مكافأة المصرى نظير المشاركة بالكونفدرالية والبالغة ٣٠٠ ألف دولار، وبعد خصم تكاليف أطقم الحكام و البث حصل المصري على ١٣٠ ألف دولار فقط تم إرسالهم الى اللاعب جودى أنيكى".

وواصل الطرابيلي "يبدو أن فيتا كلوب معروف وسط أندية القارة بالادعاءات و اختلاق المشاكل بصورة مستمرة، ويكفي ما قام به فى مباراة سيمبا التنزاني وإدعاء تعرض لاعبيه للتسمم".

وأتم "نسعى للحصول على حقنا لأننا الأحق بأى مورد مادي يساعدنا على الاستمرار فى توفير احتياجات الفريق".

كان FilGoal.com كشف عن تحويل المصري 200 ألف دولار لجودي أنيكي مهاجمه النيجيري السابق، من أجل تجنب عقوبة خصم 6 نقاط من رصيده. ( اقرأ التفاصيل )

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