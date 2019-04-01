انتظام لاعبي الزمالك في التدريبات.. وجروس يشدد على أهمية مواجهة سموحة

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 15:38

كتب : FilGoal

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام سموحة

انتظم لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مواجهة الأهلي بالدوري في التدريبات الجماعية المقامة اليوم الأثنين.

وكان كريستيان جروس المدير الفني للفريق قد قرر أمس الأحد أن تكون التدريبات للاعبين الذين شاركوا أمام الأهلي بصورة اختيارية.

وتعادل الزمالك سلبيا بدون أهداف أمام الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة 17 في الدوري المصري.

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وشارك أمس الأحد لاعبو الزمالك الذين شاركوا أمام الأهلي للاستشفاء بينما حصل الباقون على راحة.

ويستعد لاعبو الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات الدوري المصري.

وشدد كريستيان جروس المدير الفني للفريق على أهمية مباراة سموحة في مشوار الفريق نحو بطولة الدوري.

وطالب جروس لاعبيه بضرورة بذل أقصى جهد من أجل الفوز ومواصلة الانفراد بالصدارة.

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