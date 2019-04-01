رسميا - دورتموند يعلن غياب حكيمي حتى نهاية الموسم وشكوك حول لحاقه بأمم إفريقيا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند في بيان رسمي غياب أشرف حكيمي ظهير أيسر الفريق ومنتخب المغرب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

أشرف حكيمي النادي : بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند

وكشف بيان النادي الألماني عن تعرض اللاعب لكسر في القدم ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في مدريد.

وأوضح دورتموند أنه تأكد بشكل رسمي غياب اللاعب حتى نهاية الموسم ولكن لم يتم تحديد مدة غيابه مرة أخرى.

وبذلك تزيد الشكوك حول إمكانية لحاق اللاعب للمشاركة مع منتخب المغرب في بطولة أمم إفريقيا في يونيو المقبل بمصر.

وشارك أشرف حكيمي هذا الموسم مع دورتموند في 28 مباراة بمختلف المسابقات ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة 7 آخرين.

وانتقل حكيمي إلى دورتموند على سبيل الإعارة مع بداية الموسم الجاري وحتى صيف 2020.