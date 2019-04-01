اسكواش - استمرار علي فرج ورنيم الوليلي على قمة التصنيف.. ونور الشربيني تضيق فارق النقاط

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 12:54

كتب : محمد سمير

علي فرج

واصل ثنائي وادي دجلة علي فرج ورنيم الوليلي تصدرهما لقمة التصنيف العالمي لرياضة الاسكواش وفقا لتصنيف شهر أبريل الذي أصدره الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين.

ونجحت رنيم الوليلي في الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للشهر الخامس على التوالي بمتوسط نقاط 1811 نقطة.

أما نور الشربيني فاستمرت في المركز الثاني لكنها ضيقت الفارق بعد الوصول إلى متوسط نقاط 1623 نقطة.

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وفي المراكز العشرة الأولى بجوار رنيم ونور تواجد الثنائي نور الطيب في المركز الثالث ونوران جوهر سابعة.

وتلعب سيدات مصر بطولتين في شهر أبريل الأولى في أيندهوفن بهولندا والأخرى في الجونة حتى 26 أبريل الجاري.

أما على مستوى الرجال فاستمر علي فرج في صدارة التصنيف العالمي للعبة للشهر الثاني على التوالي بمتوسط نقاط 1866 نقطة.

وواصل محمد الشوربجي مطاردته بمتوسط نقاط 1563 نقطة بعد فوزه بلقب بطولة كأس جراسهوبر.

وفي المراكز العشرة الأولى حل طارق مؤمن ثالثا بينما تراجع كريم عبد الجواد إلى المركز السادس وحافظ محمد أبو الغار على المركز الثامن.

اسكواش رنيم الوليلي علي فرج محمد الشوربجي طارق مؤمن

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