كرة يد - الأهلي يعلن قائمة السوبر الإفريقي.. وجوهر نبيل يرأس بعثة الفريق في المغرب

أعلن فريق الأهلي لرجال كرة اليد عن قائمته لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي والمشاركة بعدها ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية بمدينة وجدة المغربية.

ويرأس جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي بعثة الفريق التي تتوجه عصر اليوم إلى المغرب لخوض المنافسات الإفريقية.

ومن المقرر أن تطير بعثة الأهلي إلى الدار البيضاء "ترانزيت" قبل التوجه إلى مدينة وجدة التي تستضيف البطولتين.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الخميس المقبل في منافسات كأس السوبر الإفريقي، وبعدها يمثل مصر مع سموحة في بطولة كأس الكؤوس.

وضمت قائمة الأهلي 19 لاعبا وهم:

هادي رفعت - محمد عصام الطيار - عبد الرحمن طه - عمر الوكيل "بكار" - محمود عاصم - يوسف معرف - مصطفى خليل - عمر حجاج - عبد الرحمن فيصل - إسلام حسن - أحمد خيري - أبو الفتوح أحمد "حماصة" - ألكسندر سيمكوف - أحمد حسام - محمود فايز - هادي حميدو - إبراهيم المصري - محمد إبراهيم - أحمد عبد الرحمن.

ويشارك حماصة مع الفريق في منافسات كأس السوبر الإفريقي فقط على سبيل الإعارة من سموحة.