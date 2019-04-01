الأهلي يختتم الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندري.. وعبد الحفيظ يشدد على أهمية مباريات أبريل

يختتم فريق الأهلي لكرة القدم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بتدريبات مساء اليوم الاثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري على ملعب برج العرب مساء غد الثلاثاء ضمن مباريات الدوري المصري.

وعقد مارتين لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل معسر الفريق ببرج العرب للوقف على نقاط قوة وضعف الاتحاد السكندري.

ومن جانبه شدد سيد عبد الحفيظ على أهمية المباريات التي تنتنظر الفريق في شهر أبريل الجاري.

وقال عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "لدينا مواجهات مهمة للغاية هذا الشهر في مشوار الفريق ببطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا".

وأضاف "نسعى لتحقيق أهدافنا في البطولتين، ولكن نتعامل مع الأمور خطوة بخطوة".

وأتم تصريحاته "كنا في حاجة للفوز على الزمالك لكن أغلقنا ملف مباراة القمة، تركيزنا حاليا على مواجهة الاتحاد السكندري بعد ذلك نفكر في مواجهة صن داونز".

ويقع الأهلي في المركز الثاني برصيد 52 مباراة من 23 مواجهة وبفارق نقطتين عن الزمالك متصدر المسابقة.