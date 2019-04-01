جوارديولا: حين تقاتل في عدة جبهات لا تفكر كثيرا

يرى جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن انشغال الذهن بالتفكير في مدى صعوبة المهمة يأتي بنتيجة عكسية على اللاعبين الذين يخوضون العديد من المباريات الهامة الحاسمة خلال وقت قصير.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"نحاول تحقيق شيء صعب جدا الوصول إليه. مع بداية إبريل، فزنا ببطولتين في الموسم الحالي، نقاتل على ثلاث أخرى. الأسلوب الذي بدأنا به (في لقاء فاز به على فولام)، أظهر اللاعبون لي أنهم يريدون المحاولة. صعب جدا، لكنهم يريدون المحاولة. اللقاء المقبل أمام كارديف سيتي، اذهب مثل الآلة لتفوز. أعتقد أن اللاعبين جاهزون".

وواصل مدرب برشلونة الأسبق "انظر إلى الأمر قبل كل مباراة، أرى حال اللاعبين، كيف عادوا من الإصابات، لا نبتعد كثيرا عن المهمة المقبلة. هذه أفضل طريقة وفقا لخبرتي مع أندية أخرى حين نقاتل على ألقاب عديدة، لا تفكر كثيرا. عليهم تقديم أفضل أداء ممكن. ربما لا يؤدي الناس جيدا بصفة مستمرة، ربما تعبوا، أصيبوا، لذا علينا التعامل مع الأمر يوميا. لا توجد أسرار. يقول الناس أحيانا: مهلا، تحتاج للراحة".

وأتم "ربما الاستعداد فقط لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا جيد، لكنك تنافس على لقب الدوري، تعلم أنك إن لم تفز ستخسر البطولة، وهذا سيساعدنا في مشوار اللقب. حين تسبق بفارق 10 نقاط، تكون أمامك خيارات عديدة، لكن لا خيار لدينا حاليا، كل مباراة في كل أسبوع علينا الفوز بها. أمر جيد".

موسم استثنائي يقدمه سيتي مع العبقري جوارديولا، بدأه بالفوز بكأس الدرع الخيرية على حساب تشيلسي الذي عاد وهزمه في فبراير في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

لقبان حصدهما الفريق ولديه الفرصة في الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي لكنه يجد منافسة شرسة من ليفربول الذي يتصدر الترتيب حاليا بفارق نقطتين عن رجال جوارديولا الذين لديهم مباراة مؤجلة يستطيعون بها انتزاع المركز الأول.

وتأهل سيتي إلى ربع نهائي دوري الأبطال الذي سيواجه فيه نادي توتنام، وفي كأس الاتحاد الإنجليزي يلعب أمام برايتون يوم السبت في الدور نصف النهائي.