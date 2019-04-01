سولشاير: جمال بوجبا في تنوع قدراته

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 09:08

كتب : FilGoal

بوجبا يحتفل بهدف مانشستر يونايتد في هدرسفيلد

أشاد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بلاعبه بول بوجبا الذي يستطيع القيام بمهام مختلفة وقادر على التكيف مع أساليب عديدة ينتهجها الفريق الإنجليزي.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقال النرويجي في تصريحات صحفية:"نريد بوجبا أن يكون جيدا سواء الكرة معه أو لا. نريده أن يكون مؤثرا في الأسلوب الذي نلعب به. وهذا يعني أنه أحيانا يلعب في مركز اللاعب رقم 8 ويتقدم لمنطقة جزاء المنافس، وأحيانا يتحكم في نسق اللعب بوجوده في مركز أكثر عمقا".

وواصل "أمام واتفورد كان عليه اللعب في العمق ليتحكم في الكرة. كل مباراة مختلفة عن الأخرى حتى نهاية الموسم. لا نلعب بأسلوب واحد، بلد لدينا 3 أو 4 أساليب. وهنا يكمن جمال بوجبا، أنه قادر على القيام بعدة مهام".

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ويعتبر بوجبا من أهم لاعبي مانشستر يونايتد وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاما في 38 مباراة بالموسم الحالي وسجل 14 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة.

وقالت تقارير إن ريال مدريد يتمنى الحصول على خدمات لاعب وسط فرنسا ولم ينف زين الدين زيدان مدرب الفريق الإسباني رغبته في انتداب بوجبا.

ويلعب بوجبا في يونايتد منذ عام 2016 حين انتقل من يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي العريق.

مانشستر يونايتد سولشاير بوجبا

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