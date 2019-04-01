سولشاير ردا على فان جال: ربما يتحدث عن لقاء باريس

رد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد على لويس فان جال، المدرب الأسبق للنادي، الذي انتقد أسلوب الفريق بالقول إنه يلعب مدافعا ويعتمد على الهجمات المرتدة لمباغتة منافسيه.

وقال النرويجي في تصريحات صحفية بعد الفوز على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت:"هذا رأيه. ربما يتحدث أكثر عن لقاء باريس سان جيرمان، الذي دافعنا فيه جيدا وفقا للظروف ولعبنا على الهجمات المرتدة. الأمر منوط باستخلاص الكرة".

وواصل "تريد الدفاع لتربح الكرة ثم تهاجم. عليك استخلاص الكرة لتهاجم وبالنسبة لي يوجد أسلوبان. هل تستطيع الهجوم بسرعة مثلما فعلنا اليوم، لما لا؟ طالما أن هذه رغبتك، تهاجم حين تربح الكرة".

وأتم "الأساس في أي فريق أن تلعب جيدا بدون الكرة. إذا استطعت القيام بذلك تصبح فرصتك كبيرة. معظم اللاعبين هنا تدربوا مع جوزيه مورينيو وفان جال وديفيد مويس والسير أليكس فيرجسون، حظوا بتعليم رائع. يعرفون شقي اللعبة (يقصد الدفاع والهجوم)".

واستعاد يونايتد توازنه بفوز على واتفورد بعد خسارته في كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ولفرهامبتون وفي الدوري أمام أرسنال.

وحقق سولشاير نتائج رائعة مع فريق الشياطين الحمر منذ قدومه في ديسمبر الماضي مما جعل الإدارة تتاقد معه بصفة مستمرة بعدما كان يقود يونايتد بصفة مؤقتة.

وأبرز فوز ليونايتد كان في عاصمة النور حين أقصى باريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وسيلعب رجال سولشاير في دور الـ8 أمام رفاق ليونيل ميسي.