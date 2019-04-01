زيدان: صعب تحفيز فريق خسر كل البطولات

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 08:23

كتب : FilGoal

زيدان

أقر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بصعوبة تحفيزه للاعبين قبل المباريات نظرا لأن الفريق يحتاج إلى معجزة للفوز بالدوري الإسباني في ظل ابتعاده عن المتصدر برشلونة بـ12 نقطة.

وقال الفرنسي بعد فوز عسير على ويسكا بنتيجة 3-2 يوم الأحد:"صعب تحفيز فريق حين تعلم أنك لن تفوز بأي لقب في الموسم الحالي".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدوري وتتبقى 9 جولات على النهاية.

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وتعثر ريال مدريد عدة مرات تحت قيادة المدربين جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري ليمنح منافسه التقليدي برشلونة الفرصة للانفراد بالصدارة بفارق كبير من النقاط.

وقلب ريال مدريد تأخره إلى فوز على ضيفه ويسكا في الجولة 29 من البطولة في ثاني مباراة لزيدان العائد لقيادة الفريق بعد 9 أشهر.

وأشاد زيدان بإيسكو مسجل الهدف الأول "كلنا يعلم جودته. لقد بدأت به مرتين، سجل هدفين، لذا أنا سعيد له".

وأحرز كريم بنزيمة هدف الانتصار في الدقيقة 89 لينال نصيبه من إشادة مواطنه القائل:"هذا العام ربما الأفضل في مسيرته، سأعول عليه، تتبقى 9 مباريات، وهذا أهم شيء، أن ننهي الموسم جيدا".

وأتم زيدان "ثم نرى ما سيحدث، لكن حاليا كريم لاعب في هذا النادي. لا أعتقد أن هذا سيتغير".

ويخوض ريال مدريد مباراة قوية يوم الأربعاء في ملعب ميستايا معقل نادي فالنسيا.

ريال مدريد زيدان

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