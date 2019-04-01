تعرف على مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1-4-2019 والقنوات الناقلة.. عودة بيراميدز

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 01:01

كتب : FilGoal

بيراميدز

أحد كروي انتهى ولكن المباريات لم تنته. أهلا بكم في الاثنين الكروي.

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في الدوري المصري يلعب طلائع الجيش أمام حرس الحدود في الخامسة مساءً ضمن الجولة الـ 27 من الدوري المصري في لقاء يُذاع على أون سبورت والنيل للرياضة.

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ويعود بيراميدز للظهور من جديد في الدوري المصري بعد غياب 36 يوما عن المسابقة المحلية.

بيراميدز يواجه بتروجت في السابعة والنصف مساءً على أون سبورت والنيل للرياضة.

في الدوري الإنجليزي سنكون على موعد مع ختام الجولة.

أرسنال يواجه نيوكاسل في التاسعة مساءً على بي إن سبورتس 2.

ويلعب أهلي جدة أمام الفيحاء في الدوري السعودي في السادسة إلا 5 دقائق على قناة دوري + 4 والسعودية الرياضية +2.

بينما تقام 3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين.

يلعب الاتفاق أمام الهلال في الخامسة والنصف و5 دقائق مساءً على دوري + 1 والسعودية الرياضية 1، ثم النصر ضد الجيل، واتحاد جدة ضد الباطن في السابعة والنصف و5 دقائق في ربع نهائي الكأس.

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في إنجلترا في الدوري

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