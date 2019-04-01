أكرم توفيق يتعرض لكسر جديد في الأنف.. ويخضع لجراحة

تجددت إصابة أكرم توفيق لاعب الجونة وتعرّض لكسر في الأنف، خلال المواجهة أمام مصر للمقاصة.

الجونة تعادل أمام مضيفه المقاصة 0-0 على ملعب المقاولون العرب، مباراة لم يستكملها توفيق بسبب الإصابة.

اللاعب المعار من الأهلي أصيب في أنفه بالدقيقة 18، وغادر تاركا مكانه على أرض الملعب لـ إسلام رشدي.

ليخضع توفيق لجراحة في الأنف، مما سيغيّبه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أسابيع.

الإصابة ليست الأولى لـ توفيق على مستوى الأنف، إذ ألمت به إصابة مماثلة وقت تواجده في الأهلي بمباراة ودية أمام جمهورية شبين في 5 يناير الماضي.

اللاعب أعير لاحقا للجونة، لكنه ظهر مرتديا قناع وجه ليقي أنفه بشكل دائم.