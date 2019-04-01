أكرم توفيق يتعرض لكسر جديد في الأنف.. ويخضع لجراحة

الإثنين، 01 أبريل 2019 - 00:38

كتب : أحمد الخولي

أحمد ياسر ريان - أكرم توفيق - الجونة - الصورة من الصفحة الرسمية لـ الجونة

تجددت إصابة أكرم توفيق لاعب الجونة وتعرّض لكسر في الأنف، خلال المواجهة أمام مصر للمقاصة.

الجونة تعادل أمام مضيفه المقاصة 0-0 على ملعب المقاولون العرب، مباراة لم يستكملها توفيق بسبب الإصابة.

اللاعب المعار من الأهلي أصيب في أنفه بالدقيقة 18، وغادر تاركا مكانه على أرض الملعب لـ إسلام رشدي.

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ليخضع توفيق لجراحة في الأنف، مما سيغيّبه عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أسابيع.

الإصابة ليست الأولى لـ توفيق على مستوى الأنف، إذ ألمت به إصابة مماثلة وقت تواجده في الأهلي بمباراة ودية أمام جمهورية شبين في 5 يناير الماضي.

اللاعب أعير لاحقا للجونة، لكنه ظهر مرتديا قناع وجه ليقي أنفه بشكل دائم.

أكرم توفيق الجونة الأهلي الدوري المصري

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