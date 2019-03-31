محترف الإسماعيلي يعترف: أحتاج مزيدا من الوقت للانسجام مع الفريق

الأحد، 31 مارس 2019 - 23:33

كتب : ياسر الشريف

مارشال أودا

اعترف أودا مارشال لاعب الإسماعيلي، أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للانسجام في صفوف الدراويش.

عودة مارشال

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وقال مارشال في تصريحات صحفية: "أحتاج مزيدا من الوقت للانسجام مع زملائي ومع خطط اللعب حتى أعود لمستواي قبل الانضمام للإسماعيلي".

مضيفا: "أتعرض لحالة من عدم التوفيق في الفرص التي تسنح لي خصوصا في المباراة الأخيرة".

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وواصل: "سأبذل قصارى جهدي للعودة إلى التهديف".

مختتما: "تنتظرنا مباراة صعبة أمام المقاولون، نريد الفوز بها لتحسين مركزنا في جدول الترتيب".

اللاعب النيجيري انضم إلى الإسماعيلي قادما من إنبي في فترة الانتقالات الشتوية، لكنه عجز عن تسجيل أي هدف مع الدراويش حتى اللحظة.

الإسماعيلي

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