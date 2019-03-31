الجونة ومصر للمقاصة يرفعان راية التعادلات السلبية عاليًا في الدوري المصري

سيطر التعادل 0-0 على مباراة مصر للمقاصة والجونة في ملعب المقاولون العرب، بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ليكرر الفريقان نفس نتيجة الدور الأول: 0-0، لا أهداف إذا في مواجهات الفريقين بموسم 2018\2019.

المقاصة رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع الجونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز 11.

التعادل هو الخامس من أصل آخر 6 مباريات لُعبت في الدوري المصري، والثالث دون أهداف.