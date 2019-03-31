الجونة ومصر للمقاصة يرفعان راية التعادلات السلبية عاليًا في الدوري المصري

الأحد، 31 مارس 2019 - 22:24

كتب : FilGoal

مصر للمقاصة

سيطر التعادل 0-0 على مباراة مصر للمقاصة والجونة في ملعب المقاولون العرب، بالجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

ليكرر الفريقان نفس نتيجة الدور الأول: 0-0، لا أهداف إذا في مواجهات الفريقين بموسم 2018\2019.

المقاصة رفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع الجونة رصيده إلى 30 نقطة في المركز 11.

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التعادل هو الخامس من أصل آخر 6 مباريات لُعبت في الدوري المصري، والثالث دون أهداف.

الدوري المصري مصر للمقاصة الجونة

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