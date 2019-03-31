بالفيديو - حديث ضاحك بين وردة وكوكا في الدوري اليوناني.. والأخير يخرج منتصرا

الأحد، 31 مارس 2019 - 21:57

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أوليمبياكوس

فاز أوليمبياكوس على ضيفه أتروميتوس بهدفين مقابل هدف واحد، في 26 من الدوري اليوناني، فمع ظهور مصري بارز.

عمرو وردة بدأ في التشكيلة الأساسية لـ أتروميتوس قبل أن يغادر في الدقيقة 62.

بينما دخل أحمد حسن "كوكا" بديلا بين الشوطين في تشكيلة أوليمبياكوس.

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الثنائي تواجد في معسكر منتخب مصر بالتوقف الدولي قبل أيام، وعاد للاجتماع على ملعب كارايسكاكيس في حديث ودي مليء بالضحكات قبل انطلاق المباراة.

أتروميتوس كان البادئ بالتسجيل في الدقيقة 30 عن طريق إفثيميس كولوريس بعد عرضية برونو.

ليلجأ مدرب أوليمبياكوس إلى دكة بدلائه بين الشوطين، ويجري تغييرا مزدوجا، من ضمنهما الدفع بالمصري كوكا في خط الهجوم.

المهاجم الدولي المصري كان نشيطا في الشوط الثاني بحسب وصف صحيفة "سبورت 24" اليونانية، الأمر الذي ساعد على عودة فريقه للقاء.

أوليمبياكوس أدرك التعادل أولا في الدقيقة 50 عن طريق جيليرمي.

قبل أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75 بواسطة أندرياس بوخالاكيس.

ليرفع أوليمبياكوس رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني، بفارق 10 نقاط عن باوك المتصدر وبمباراة أقل.

بينما تجمّد رصيد أتروميتوس عند 43 نقطة في المركز الرابع.

كوكا عمرو وردة أوليمبياكوس أتروميتوس الدوري اليوناني

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