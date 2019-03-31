انتهت - ريال (3)-(2) ويسكا

الأحد، 31 مارس 2019 - 20:45

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة - ريال مدريد - سيلتا فيجو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ريال مدريد أمام ويسكا في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق 89: جووول كريم بنزيمة يسجل الثالث

ق 75: جوووووووول التعادل للضيوف عن طريق خابيير

ق 62: جوووووول داني سيبايوس يضيف الهدف الثاني

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 25: جووووول إيسكو يسجل التعادل لريال مدريد

ق 3: جووووول كوتشو هيرنانديز يسجل الأول لويسكا في ريال مدريد بشكل مفاجئ

انطلاق المباراة

في إسبانيا ريال مدريد ويسكا

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