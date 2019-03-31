انتهت - ريال (3)-(2) ويسكا
الأحد، 31 مارس 2019 - 20:45
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة ريال مدريد أمام ويسكا في الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني.
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نهاية المباراة
ق 89: جووول كريم بنزيمة يسجل الثالث
ق 75: جوووووووول التعادل للضيوف عن طريق خابيير
ق 62: جوووووول داني سيبايوس يضيف الهدف الثاني
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 25: جووووول إيسكو يسجل التعادل لريال مدريد
ق 3: جووووول كوتشو هيرنانديز يسجل الأول لويسكا في ريال مدريد بشكل مفاجئ
انطلاق المباراة