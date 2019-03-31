خاص المصري لـ في الجول: مفاوضاتنا للتجديد لوادي وتعديل عقد إسلام عيسى مستمرة لبعد مباراة الزمالك

الأحد، 31 مارس 2019 - 19:27

كتب : أيمن عيد

إسلام عيسى - المصري - سموحة

كشف أحمد شملة عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي عن أن مفاوضات تجديد تعاقد محمود وادي مهاجم الفريق وتعديل عقد جناحه إسلام عيسى مستمرة لما بعد مباراة الزمالك في الدوري.

محمود وادي

النادي : المصري

إسلام عيسى

النادي : المصري

المصري

وقال شملة لـFiGoal.com: "مفاوضات التجديد لنجوم الفريق ستكون خلال الأسبوع المقبل ومستمرة لما بعد مباراة الزمالك من أجل منح اللاعبين فترة تركيز قبل خوض اللقاء الهام".

وأوضح "المصري يريد تجديد تعاقد محمود وادي، وتعديل عقد إسلام عيسى ماديا وتمديده".

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ويلعب المصري ضد الزمالك يوم 10 أبريل المقبل في الجولة الـ20 من الدوري المصري الممتاز.

وأضاف شملة "نريد أيضا تمديد تعاقدات عمرو موسى وإسلام أبو سليمة وحارس المرمى أحمد مسعود".

ويتبقى موسم في تعاقد محمود وادى المهاجم الفلسطينى مع المصري، فيما يتبقى في تعاقد إسلام عيسى ٣ مواسم و نصف وينوي النادي البورسعيدي تعديل عقده مالياً وتمديده لموسم إضافي.

وكان حسن عمار عضو مجلس إدارة المصري صرح لـFilGoal.com أن النادي بدأ مفاوضات تجديد عقد وادي لثلاثة مواسم مقبلة بناء على طلب إيهاب جلال المدير الفني. ( اقرأ تصريحاته )

يذكر أن المصري قام منذ أيام بالتجديد للاعبيه فريد شوقي وإسلام عطية.

المصري وادي إسلام عيسى في الدوري

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