اسكواش - محمد الشوربجي يفوز بكأس جراسهوبر ويحقق أول لقب في 2019

الأحد، 31 مارس 2019 - 16:58

كتب : محمد سمير

محمد الشوربجي

نجح محمد الشوربجي في تحقيق أول لقب له عام 2019 بعد الفوز بكأس جراسهوبر على حساب طارق مؤمن.

وتغلب الشوربجي على حساب طارق مؤمن بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي استغرقت 50 دقيقة.

وتقدم الشوربجي في الشوط الأول 11-8، وفي الشوط الثاني نجح في خطف الفوز بنتيجة 13-11 قبل أن يحسم المباراة بشوط ثالث بنفس نتيجة الشوط الأول.

أخبار متعلقة

اسكواش - عمرو منسي: فخورون باستمرار استضافة بطولة الجونة.. نجاحها يعود بالفائدة على السياحة اسكواش - طارق مؤمن وصيفا لبطولة كناري وارف اسكواش – رنيم الوليلي تهزم الشربيني وتتوج بأولى بطولاتها في 2019 اسكواش - في النهائي الـ13 بينهما.. مواجهة بين رنيم الوليلي ونور الشربيني بختام بلاك بول

وبذلك يحقق محمد الشوربجي لقبه الأول في عام 2019 بعد خسارة نهائي بطولة الأبطال في يناير والخروج من قبل نهائي بطولتي العالم وكناري وارف.

وكان محمد الشوربجي قد هبط في التصنيف العالمي إلى المركز الثاني بعد تقدم علي فرج إلى الصدارة.

اسكواش علي فرج محمد الشوربجي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر في إنجلترا – ليفربول (0) توتنام (0) بداية المباراة 8 دقيقة | أوروبا
مصيلحي: نشترط حضور الجماهير أمام الأهلي.. وهذا لن يحدث إذا نُقلت المباراة 21 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو – غضب شديد من وارنوك.. تشيلسي ينعش آمال المركز الرابع بفوز عسير وجدلي ضد كارديف 21 دقيقة | أوروبا
اسكواش - محمد الشوربجي يفوز بكأس جراسهوبر ويحقق أول لقب في 2019 33 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر - صراع الهبوط.. النجوم (0) - (0) الداخلية 40 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل – صلاح أساسي مع ليفربول وكين يقود توتنام.. وسون على الدكة 49 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 حكم القمة.. صاحب واقعة مُثيرة "مُستحيل تصديقها" الذي يُصلي حتى لا يتلقى رشاوى! 2 المنتخب يكشف لـ في الجول سبب إصابة محمود علاء وطارق حامد.. وموقفهما من القمة 3 قائمة الأهلي – ظهور صالح جمعة وغياب هشام محمد استعدادا للزمالك 4 قراءة أولية لعقل لاسارتي.. مواجهة ساسي بواسطة صالح وكيف يهاجم الزمالك

قد ينال إعجابك