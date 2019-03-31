اسكواش - محمد الشوربجي يفوز بكأس جراسهوبر ويحقق أول لقب في 2019

نجح محمد الشوربجي في تحقيق أول لقب له عام 2019 بعد الفوز بكأس جراسهوبر على حساب طارق مؤمن.

وتغلب الشوربجي على حساب طارق مؤمن بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة التي استغرقت 50 دقيقة.

وتقدم الشوربجي في الشوط الأول 11-8، وفي الشوط الثاني نجح في خطف الفوز بنتيجة 13-11 قبل أن يحسم المباراة بشوط ثالث بنفس نتيجة الشوط الأول.

وبذلك يحقق محمد الشوربجي لقبه الأول في عام 2019 بعد خسارة نهائي بطولة الأبطال في يناير والخروج من قبل نهائي بطولتي العالم وكناري وارف.

وكان محمد الشوربجي قد هبط في التصنيف العالمي إلى المركز الثاني بعد تقدم علي فرج إلى الصدارة.